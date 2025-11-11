Népszerű applikációknak menne neki Brüsszel – jöhet a betiltás

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Digital Fairness Act (DFA) tervezete az „addiktív tervezés” mechanizmusainak szabályozását célozza, azonban kritikusai szerint a túlzottan általános megközelítés olyan alkalmazásokat is hátrányosan érinthet, amelyek éppen egészségesebb és fenntarthatóbb életmódra ösztönzik a felhasználókat.

Yves Benchimol, a WeWard vezérigazgatója a Les Echosnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy az EU-s javaslat nem tesz kellő különbséget a manipulációt célzó technikák és a pozitív szokásokat támogató visszacsatolási rendszerek között.

Az olyan appok, mint a Duolingo (nyelvtanulás), a Strava (sportkövetés) vagy a WeWard (gyaloglás-jutalmazás) gamifikációs elemekkel – például sorozatokkal, kihívásokkal, pontokkal és jelvényekkel – segítik a felhasználókat abban, hogy kitartsanak a céljaik mellett.

A szakértő szerint a szabályozás kijelölt eszközei – többek között a jutalmazási rendszerek vagy motivációs sorozatok korlátozása – éppen azokat a funkciókat érintenék, amelyek fenntartják a felhasználók elkötelezettségét az egészséges szokások mellett. Benchimol úgy érvel:

a mechanizmusok eltávolítása gyengítené az appok hatékonyságát, holott a kutatások szerint a „digitális terelés” („digital nudging”) mérhető eredményeket hoz, például tartósan mintegy 20 százalékkal növeli a gyaloglást, és csökkenti az autóhasználatot.

A támogatók rámutatnak, hogy a jelenlegi modellben a szolgáltatások többsége ingyenes, a fejlesztéseket pedig előfizetések vagy alkalmazáson belüli vásárlások finanszírozzák; a gamifikáció így valójában a felhasználók érdekeit szolgálja azáltal, hogy fenntartható bevételi modellt és motiváló élményt teremt. A túlzott tiltások ugyanakkor a közegészségügy, a mobilitás és az oktatás terén is visszalépést okozhatnak, mert éppen azokat a digitális eszközöket gyengítenék, amelyek bizonyítottan segítik a valós világban történő aktív részvételt – például többet mozgatnak, tanulásra ösztönöznek, vagy jó szokások kialakítását segítik.

A kritikusok szerint a megoldás nem az egységes korlátozás, hanem a differenciált szabályozás lenne:

a jogalkotásnak azt kellene vizsgálnia, hogy egy adott tervezési megoldás függőséget erősít-e, vagy éppen fejlődést ösztönöz.

Mint fogalmaznak, Európa korábban a GDPR-ral megmutatta, hogy képes egyszerre védeni a felhasználókat és támogatni az innovációt; a DFA-nak is ebbe az irányba kellene tartania, hogy ne fékezze a pozitív viselkedési változásokat elősegítő appok innovációját és ne gyengítse az európai technológiai versenyképességet.

