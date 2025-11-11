  • Megjelenítés
Népszerű applikációknak menne neki Brüsszel – jöhet a betiltás
Gazdaság

Népszerű applikációknak menne neki Brüsszel – jöhet a betiltás

Portfolio
Az EU új Digital Fairness Act tervezete az „addiktív tervezés” korlátozásával védené a felhasználókat, ám a kritikusok szerint ezzel éppen az olyan pozitív viselkedésváltozást ösztönző alkalmazásokat gyengítené, mint a Duolingo, a Strava vagy a WeWard. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a túl általános szabályozás összemossa a manipulációt a motivációval, és gátolhatja az egészségesebb, aktívabb életmódot támogató technológiai innovációkat – számolt be a Les Echos.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Digital Fairness Act (DFA) tervezete az „addiktív tervezés” mechanizmusainak szabályozását célozza, azonban kritikusai szerint a túlzottan általános megközelítés olyan alkalmazásokat is hátrányosan érinthet, amelyek éppen egészségesebb és fenntarthatóbb életmódra ösztönzik a felhasználókat.

Yves Benchimol, a WeWard vezérigazgatója a Les Echosnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy az EU-s javaslat nem tesz kellő különbséget a manipulációt célzó technikák és a pozitív szokásokat támogató visszacsatolási rendszerek között.

Az olyan appok, mint a Duolingo (nyelvtanulás), a Strava (sportkövetés) vagy a WeWard (gyaloglás-jutalmazás) gamifikációs elemekkel – például sorozatokkal, kihívásokkal, pontokkal és jelvényekkel – segítik a felhasználókat abban, hogy kitartsanak a céljaik mellett.

A szakértő szerint a szabályozás kijelölt eszközei – többek között a jutalmazási rendszerek vagy motivációs sorozatok korlátozása – éppen azokat a funkciókat érintenék, amelyek fenntartják a felhasználók elkötelezettségét az egészséges szokások mellett. Benchimol úgy érvel:

Még több Gazdaság

Az állami elvonások csökkentését sürgetik az önkormányzatok

Piaci elemző: nőtt a magyar leminősítés esélye

Örömhír Ronaldo rajongóinak: mégsem vonul vissza a futballsztár

a mechanizmusok eltávolítása gyengítené az appok hatékonyságát, holott a kutatások szerint a „digitális terelés” („digital nudging”) mérhető eredményeket hoz, például tartósan mintegy 20 százalékkal növeli a gyaloglást, és csökkenti az autóhasználatot.

A támogatók rámutatnak, hogy a jelenlegi modellben a szolgáltatások többsége ingyenes, a fejlesztéseket pedig előfizetések vagy alkalmazáson belüli vásárlások finanszírozzák; a gamifikáció így valójában a felhasználók érdekeit szolgálja azáltal, hogy fenntartható bevételi modellt és motiváló élményt teremt. A túlzott tiltások ugyanakkor a közegészségügy, a mobilitás és az oktatás terén is visszalépést okozhatnak, mert éppen azokat a digitális eszközöket gyengítenék, amelyek bizonyítottan segítik a valós világban történő aktív részvételt – például többet mozgatnak, tanulásra ösztönöznek, vagy jó szokások kialakítását segítik.

A kritikusok szerint a megoldás nem az egységes korlátozás, hanem a differenciált szabályozás lenne:

a jogalkotásnak azt kellene vizsgálnia, hogy egy adott tervezési megoldás függőséget erősít-e, vagy éppen fejlődést ösztönöz.

Mint fogalmaznak, Európa korábban a GDPR-ral megmutatta, hogy képes egyszerre védeni a felhasználókat és támogatni az innovációt; a DFA-nak is ebbe az irányba kellene tartania, hogy ne fékezze a pozitív viselkedési változásokat elősegítő appok innovációját és ne gyengítse az európai technológiai versenyképességet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Nagy Márton megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban, itt a friss javaslata!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility