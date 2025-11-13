Vállalásokat tett a Lidl

A GVH 2024 nyarán indított vizsgálatot a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a vállalat "Lidl: az alacsony árak bajnoka" szlogenje és kapcsolódó kommunikációja megtéveszthette a fogyasztókat.

A versenyhatóság alapos vizsgálatot folytatott, többször kért be adatokat a cégtől és számos egyeztetést tartott. A feltárás során kiderült, hogy a Lidl részletes mérési módszertant és belső szabályzatot dolgozott ki külső szakértők bevonásával, hogy biztosítsa a jogszabályi megfelelést.

A kiskereskedelmi lánc az "alacsony árak bajnoka" állítását az Árfigyelő rendszerben akkor elérhető 62 termékkategória napi termék-kosarának havi átlagáraira alapozta. A megalapozottság érdekében csak azokat a termékeket vette figyelembe, amelyek az adott napon mind a hat, az Árfigyelőbe adatot szolgáltató kiskereskedelmi láncnál elérhetők voltak, valamint kizárta a munkaszüneti napokat és a technikai hibákkal érintett időszakokat.

Az eljárás során a Lidl kötelezettségvállalást ajánlott fel a Versenytanácsnak. Ennek értelmében a jövőben minden esetben jól láthatóan feltünteti az Árfigyelőre való hivatkozást, valamint két új feltételt épít be árelsőségi állításainak módszertanába:

csak akkor alkalmazza havi árelsőségi állításait, ha az összehasonlításban második legolcsóbb üzletlánc átlagkosár-értékénél legalább 2,5%-kal kedvezőbb árat kínál,

illetve csak akkor hirdeti magát a hónap egészére vonatkozóan a legolcsóbbnak, ha az összehasonlításban résztvevő második üzletláncnál legalább eggyel több napon volt a legalacsonyabb árú.

A vállalat az új szabályzatokat és megfelelési előírásokat belső képzéseken ismerteti munkatársaival, valamint külső versenyjogi szakértői kontrollt is beépít kommunikációs folyamataiba.

A GVH Versenytanácsa úgy értékelte, hogy a vállalások alkalmasak az esetleges jogsértések kiküszöbölésére és a jövőbeli megfelelés biztosítására. A Versenytanács

jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül zárta le az eljárást, de kötelezően előírta a vállalások végrehajtását a Lidl számára.

A kötelezettségvállalás az Árfigyelő rendszer népszerűsítésén keresztül annak ármérséklő hatásait is erősítheti, növelve az eljárás társadalmi hasznát.

Az online Árfigyelő rendszert a GVH a kormánnyal együttműködve indította el 2023. július 1-jén, kezdetben 62 termékkategóriával. A folyamatosan fejlődő rendszerben ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három drogérialánc összesen 1799 üzletében.

