Vállalásokat tett a Lidl

A GVH 2024 nyarán indított vizsgálatot a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a vállalat "Lidl: az alacsony árak bajnoka" szlogenje és kapcsolódó kommunikációja megtéveszthette a fogyasztókat.
A versenyhatóság alapos vizsgálatot folytatott, többször kért be adatokat a cégtől és számos egyeztetést tartott. A feltárás során kiderült, hogy a Lidl részletes mérési módszertant és belső szabályzatot dolgozott ki külső szakértők bevonásával, hogy biztosítsa a jogszabályi megfelelést.
A kiskereskedelmi lánc az "alacsony árak bajnoka" állítását az Árfigyelő rendszerben akkor elérhető 62 termékkategória napi termék-kosarának havi átlagáraira alapozta. A megalapozottság érdekében csak azokat a termékeket vette figyelembe, amelyek az adott napon mind a hat, az Árfigyelőbe adatot szolgáltató kiskereskedelmi láncnál elérhetők voltak, valamint kizárta a munkaszüneti napokat és a technikai hibákkal érintett időszakokat.
Az eljárás során a Lidl kötelezettségvállalást ajánlott fel a Versenytanácsnak. Ennek értelmében a jövőben minden esetben jól láthatóan feltünteti az Árfigyelőre való hivatkozást, valamint két új feltételt épít be árelsőségi állításainak módszertanába:
- csak akkor alkalmazza havi árelsőségi állításait, ha az összehasonlításban második legolcsóbb üzletlánc átlagkosár-értékénél legalább 2,5%-kal kedvezőbb árat kínál,
- illetve csak akkor hirdeti magát a hónap egészére vonatkozóan a legolcsóbbnak, ha az összehasonlításban résztvevő második üzletláncnál legalább eggyel több napon volt a legalacsonyabb árú.
A vállalat az új szabályzatokat és megfelelési előírásokat belső képzéseken ismerteti munkatársaival, valamint külső versenyjogi szakértői kontrollt is beépít kommunikációs folyamataiba.
A GVH Versenytanácsa úgy értékelte, hogy a vállalások alkalmasak az esetleges jogsértések kiküszöbölésére és a jövőbeli megfelelés biztosítására. A Versenytanács
jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül zárta le az eljárást, de kötelezően előírta a vállalások végrehajtását a Lidl számára.
A kötelezettségvállalás az Árfigyelő rendszer népszerűsítésén keresztül annak ármérséklő hatásait is erősítheti, növelve az eljárás társadalmi hasznát.
Az online Árfigyelő rendszert a GVH a kormánnyal együttműködve indította el 2023. július 1-jén, kezdetben 62 termékkategóriával. A folyamatosan fejlődő rendszerben ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három drogérialánc összesen 1799 üzletében.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A műtárgy, mint a vagyontervezés feltörekvő eleme
Beszámoló a VII. Műtárgybefektetési Konferenciáról
Ennyi volt: 200 év után nem vernek többet az ikonikus amerikai pénzérméből
Végleg leállt a gyártás.
Azt állítják az oroszok, hatalmas harctéri siker küszöbén állnak – A sorsdöntő erődváros csaknem egésze már az övék?
Állítólag 90 százaléknál tartanak.
Megdöbbentő adatok: duplájára nőtt a gyermekek körében a magas vérnyomás kialakulásának aránya
Több tényező is szerepet játszik ebben.
Trump egyik legszorosabb szövetségese túl messzire ment, ezután teljesen átrendeződött egy teljes régió térképe
Váratlan fordulatok jellemezték a kapcsolatot.
Sürgető kéréssel fordult Zelenszkij Európához: szükség van a pénzre, "a túlélésünk forog kockán!"
Az ukrán elnök számít az EU-s partnerekre.
Későbbre tolja a kormány a rezsivédelem egyik kulcselemének felülvizsgálatát
Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás.
Meglepte a piacot a Wizz Air - Itt vannak az első reakciók!
Vannak érdekességek a legfrissebb számokban.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!