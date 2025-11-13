  • Megjelenítés
Vállalásokat tett a Lidl
Vállalásokat tett a Lidl

A Gazdasági Versenyhivatal lezárta a Lidl Magyarország ellen indított versenyfelügyeleti eljárását, amelyben a kiskereskedelmi lánc árelsőségi állításait vizsgálták. A vállalat komplex kötelezettségvállalást tett, amely szigorúbb belső szabályozást és az Árfigyelő rendszerre való egyértelmű hivatkozást tartalmaz - közölte a közölte a hatóság.

A GVH 2024 nyarán indított vizsgálatot a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a vállalat "Lidl: az alacsony árak bajnoka" szlogenje és kapcsolódó kommunikációja megtéveszthette a fogyasztókat.

A versenyhatóság alapos vizsgálatot folytatott, többször kért be adatokat a cégtől és számos egyeztetést tartott. A feltárás során kiderült, hogy a Lidl részletes mérési módszertant és belső szabályzatot dolgozott ki külső szakértők bevonásával, hogy biztosítsa a jogszabályi megfelelést.

A kiskereskedelmi lánc az "alacsony árak bajnoka" állítását az Árfigyelő rendszerben akkor elérhető 62 termékkategória napi termék-kosarának havi átlagáraira alapozta. A megalapozottság érdekében csak azokat a termékeket vette figyelembe, amelyek az adott napon mind a hat, az Árfigyelőbe adatot szolgáltató kiskereskedelmi láncnál elérhetők voltak, valamint kizárta a munkaszüneti napokat és a technikai hibákkal érintett időszakokat.

Az eljárás során a Lidl kötelezettségvállalást ajánlott fel a Versenytanácsnak. Ennek értelmében a jövőben minden esetben jól láthatóan feltünteti az Árfigyelőre való hivatkozást, valamint két új feltételt épít be árelsőségi állításainak módszertanába:

  • csak akkor alkalmazza havi árelsőségi állításait, ha az összehasonlításban második legolcsóbb üzletlánc átlagkosár-értékénél legalább 2,5%-kal kedvezőbb árat kínál,
  • illetve csak akkor hirdeti magát a hónap egészére vonatkozóan a legolcsóbbnak, ha az összehasonlításban résztvevő második üzletláncnál legalább eggyel több napon volt a legalacsonyabb árú.

A vállalat az új szabályzatokat és megfelelési előírásokat belső képzéseken ismerteti munkatársaival, valamint külső versenyjogi szakértői kontrollt is beépít kommunikációs folyamataiba.

A GVH Versenytanácsa úgy értékelte, hogy a vállalások alkalmasak az esetleges jogsértések kiküszöbölésére és a jövőbeli megfelelés biztosítására. A Versenytanács

jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül zárta le az eljárást, de kötelezően előírta a vállalások végrehajtását a Lidl számára.

A kötelezettségvállalás az Árfigyelő rendszer népszerűsítésén keresztül annak ármérséklő hatásait is erősítheti, növelve az eljárás társadalmi hasznát.

Az online Árfigyelő rendszert a GVH a kormánnyal együttműködve indította el 2023. július 1-jén, kezdetben 62 termékkategóriával. A folyamatosan fejlődő rendszerben ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három drogérialánc összesen 1799 üzletében.

Címlapkép forrása: Shutterstock

