Nagy a baj az ivóvízzel a Pest megyei városban

Tompos Márton országgyűlési képviselő helyszíni látogatása során nagykőrösi lakosok számoltak be arról, hogy hónapok óta használhatatlan az ivóvíz a városban. A helyiek elmondása szerint

a csapból folyó víz büdös és ihatatlan, ezért sokan fúrt kútból nyert vagy palackozott vizet használnak főzéshez,

annak ellenére, hogy rendszeresen fizetik a vízdíjat. Volt olyan lakos, aki víztisztító berendezést is telepített otthonába.

Több megszólaló egészségügyi problémákról, például hasmenésről is beszámolt, és állításuk szerint nem egyedi esetekről van szó. A lakosok egybehangzó véleménye, hogy sem a városvezetés, sem a szolgáltató Bácsvíz nem kezeli megfelelő súllyal a problémát.

A Bácsvíz, a Telex megkeresésére adott válaszában kifejtette, hogy a problémák egy nyáron lezárult uniós támogatású projekt (KEHOP-2.1.3-15-2016-00020) után jelentkeztek. A fejlesztés során új vízkezelési technológiát vezettek be, amely már biológiai ammóniamentesítést is tartalmaz a korábbi vas- és mangáneltávolítás, valamint klórgázas fertőtlenítés mellett.

Az ivóvízhálózatban a csőfalon évek alatt kialakult természetes biofilm (nagyrészt a nitrogén) tápanyag hiányában elhal és leválik, amely így megjelenik a felhasználási helyeken

– magyarázta a szolgáltató a jelenséget.

A Bácsvíz hangsúlyozta: "A bejelentett panaszok tipikusan biofilm problémára utalnak. Ez elsősorban érzékszervileg rontja a víz minőségét, de mérhető nem megfelelőséget nem lehet kimutatni, azaz sem kémiai, sem biológiai paraméter tekintetében nincs kimutatható határérték túllépés."

A vállalat szerint ez a jelenség gyakran előfordul vízkezelő technológiák jelentős módosításakor, de kimenetele nehezen jósolható. Példaként említették, hogy 2015-ben Kecskeméten hasonló változtatást hajtottak végre, ott azonban nem jelentkeztek problémák.

Az egészségügyi panaszokkal kapcsolatban a szolgáltató úgy vélekedett: "Ha egészségügyi panaszok és a vízminőség közötti kapcsolat egyértelmű lenne, akkor az a település szinte minden lakóját érintette volna." Állításuk szerint a folyamatos monitoring során nem találtak egészségügyi kockázatra utaló jeleket.

A kompenzáció miatt nőtt volna a panaszok száma?

A Bácsvíz tájékoztatása szerint a fejlesztés előtt havonta egy panasz érkezett, utána viszont már havi 20. Júliusban kiugróan magas, 60 bejelentést regisztráltak. A cég szerint a novemberi újabb emelkedés annak tudható be, hogy a képviselőtestületi ülésen szó esett a kompenzációs lehetőségekről, amit azonban csak a panaszt tevő és valóban érintett fogyasztók vehetnek igénybe.

A problémák enyhítésére a szolgáltató több intézkedést is tett: a 127 kilométeres gerincvezeték közel felét már mechanikusan megtisztították, és beruháztak egy új, klóroxid utófertőtlenítő adagoló berendezésre is, amely a klórgázos technológiával szemben nem okoz kellemetlen szagot és ízt, valamint hatékonyabban pusztítja el a kórokozókat. Ennek használatbavétele azonban még hatósági engedélyezésre vár.

A Bácsvíz figyelmeztetett: "Mivel a kisebb átmérőjű vezetékeket és bekötővezetékeket mechanikusan nem lehet megtisztítani, az átállást követően számítani kell a mostanihoz hasonló vízminőségi problémákra, de akár a vízmérők és a belső-hálózati vízszűrők eldugulására is."

