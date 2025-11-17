Átadták a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új épületét

Az egyetem közlése szerint
a 9,1 milliárd forintból megvalósuló beruházás 113 éves intézmény történetének eddigi legnagyobb fejlesztése.
Merkely Béla igazgató, a Semmelweis Egyetem rektora a klinika új, Diagnosztikai és Terápiás Központjának átadó ünnepségén elmondta, a hétszintes épület nettó 4492 négyzetméterrel, hozzávetőleg 50 százalékkal növeli majd meg a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika alapterületét. A Városmajor utca 68. szám alatti főépülettel híd köti össze, ami betegellátási szempontból nagyon fontos, hiszen az intenzív osztályok, sebészeti és intervenciós műtők szintkülönbség áthidalása nélkül, zárt térben érhetők el. „Ezzel minden adott ahhoz, hogy egy valódi európai szupercentrumként működjünk" – jelentette ki a rektor.
Az új épületben kialakított high-tech (két CT és egy MR-rel felszerelt) képalkotó diagnosztikai központ, a legmodernebb hibrid intervenciós és elektrofiziológiai labor mellett tíz új ambulancia-helyiség is létesült, amivel a járóbeteg-ellátás terén is bővült az intézmény.
A szívátültetett betegeknek elkülönített vizsgálóhelyiségeket és várótermet alakítottak ki, amely még biztonságosabbá teszi az immunszuprimált, szervátültetésen átesett betegek ambuláns ellátását. A szívtranszplantált, illetve keringéstámogatásra szoruló betegek számára külön nyolcágyas intenzív terápiás egységet is létrehoztak, valamint új hallgatói terekkel, ezen belül előadóteremmel és a PhD-kutatószobával is bővült a komplexum.
A mostani a bővítéssel városmajori klinikánk nemcsak a régió legnagyobb intézménye lehet mind az esetszám, mind a tudományos teljesítmény tekintetében, de Európa legnagyobb szívtranszplantációs centrumává is válhat
- emelte ki Merkely Béla.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
