Óvatosan, ha SMS-t kapsz az Államkincstártól, csalók állhatnak mögötte
Gazdaság

Portfolio
Csalók a Magyar Államkincstár nevében adategyeztetés ürügyével SMS-ben keresik az ügyfeleket. A valótlan linket is tartalmazó üzenettel adathalász oldalra akarják irányítani az ügyfeleket, ha rákattintanak az üzenetben szereplő linkre.

A csalók olyan hamis információkat küldenek az üzenetben, hogy a Kincstárban értékpapír-számlát vezető ügyfeleknek adategyeztetést kell végrehajtaniuk.

A megadott link valójában egy adathalász oldalra irányít, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait.

A Kincstár sem telefonon, sem üzenetben, semmilyen hivatkozással nem kéri ügyfeleitől a bizalmas azonosítók kiadását. A WebKincstár rendszerbe történő bejelentkezést kizárólag a hivatalos webkincstar.allamkincstar.gov.hu linken keresztül javasolt megtenni. Az egyéb úton (például SMS vagy e-mail üzenetben) kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat.

A Kincstár kéri, hogy amennyiben valaki mégis megadta adatait illetékteleneknek, jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármely ügyfélszolgálaton.

Címlapkép forrása: Róka László

