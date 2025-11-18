Óvatosan, ha SMS-t kapsz az Államkincstártól, csalók állhatnak mögötte

A csalók olyan hamis információkat küldenek az üzenetben, hogy a Kincstárban értékpapír-számlát vezető ügyfeleknek adategyeztetést kell végrehajtaniuk.
A megadott link valójában egy adathalász oldalra irányít, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait.
A Kincstár sem telefonon, sem üzenetben, semmilyen hivatkozással nem kéri ügyfeleitől a bizalmas azonosítók kiadását. A WebKincstár rendszerbe történő bejelentkezést kizárólag a hivatalos webkincstar.allamkincstar.gov.hu linken keresztül javasolt megtenni. Az egyéb úton (például SMS vagy e-mail üzenetben) kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat.
A Kincstár kéri, hogy amennyiben valaki mégis megadta adatait illetékteleneknek, jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármely ügyfélszolgálaton.
Címlapkép forrása: Róka László
