Keményen nekimentek Trumpnak Amerikában: célzott szankciók kellenek

Négy demokrata szenátor szerint a Trump-kormányzat engedékenyen hajtja végre az Arctic LNG 2-re vonatkozó orosz szankciókat, ami olcsó orosz LNG-hez juttatja Kínát és bevételhez Moszkvát - írja a Reuters.

A szenátorok hétfőn közölték, hogy

a laza végrehajtás lehetővé teszi Kínának a kedvezményes LNG-vásárlást az Arctic LNG 2 terminálról, ami szerintük moszkvai háborús bevételeket növel.

Elizabeth Warren és társai már szeptemberben a célzott energiaszankciók visszaállítására szólították fel a Trump-adminisztrációt, mondván, az elnök jelenleg "szabad utat" ad Kínának az olcsó orosz LNG-hez.

Warren, Tim Kaine, Chris Van Hollen és Angela Alsobrooks közös közleménye szerint:

Ez csak a legújabb példája annak, hogy Donald Trump nem gyakorol nyomást Putyinra, és nem hozza tárgyalóasztalhoz Oroszországot.

A szenátorok úgy vélik, az Arctic LNG 2-ből származó LNG

milliárdokat érő energia-bevételi forrás Putyin hadigépezetének,

amelyet korábban következetes, célzott amerikai szankciók előztek meg.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock