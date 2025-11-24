A szenátorok hétfőn közölték, hogy
a laza végrehajtás lehetővé teszi Kínának a kedvezményes LNG-vásárlást az Arctic LNG 2 terminálról, ami szerintük moszkvai háborús bevételeket növel.
Elizabeth Warren és társai már szeptemberben a célzott energiaszankciók visszaállítására szólították fel a Trump-adminisztrációt, mondván, az elnök jelenleg "szabad utat" ad Kínának az olcsó orosz LNG-hez.
Warren, Tim Kaine, Chris Van Hollen és Angela Alsobrooks közös közleménye szerint:
Ez csak a legújabb példája annak, hogy Donald Trump nem gyakorol nyomást Putyinra, és nem hozza tárgyalóasztalhoz Oroszországot.
A szenátorok úgy vélik, az Arctic LNG 2-ből származó LNG
milliárdokat érő energia-bevételi forrás Putyin hadigépezetének,
amelyet korábban következetes, célzott amerikai szankciók előztek meg.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Keményen nekimentek Trumpnak Amerikában: célzott szankciók kellenek
Túl sok pénzhez jut Moszkva.
Lemaradásban a Meta az AI-versenyben, de az elemzők szerint fordulhat a kocka
A BNP Paribas elemzője optimista.
Rég nem látott csapást mértek az ukránok Oroszország területén - De már nincs krízis
Újra működik az erőmű.
Ezeket a tüneteket öregedésnek hisszük, pedig súlyos betegségre utalhatnak
Nehéz a diganózis.
Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai
Vegyes képet mutatnak a friss számok.
Autósok, figyelem: lezárták a forgalmas hidat
Bontással folytatódik a felújítás.
Emberemlékezet óta nem történt ilyen: váratlanul kitört a rettegett vulkán
12 ezer év elteltével.
Bődületes célár érkezett az S&P 500 indexre - Tovább száguldhat jövőre az amerikai tőzsde
Ez az eddigi legoptimistább célár.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!