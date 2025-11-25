A volt brazil elnöknek meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetésének letöltését

A döntést Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró hozta meg, néhány nappal azután hogy Bolsonarót letartóztatták a számára előírt nyomkövető megrongálása miatt. A volt elnök jelenleg a szövetségi rendőrség brasíliai központjában kijelölt külön cellában van fogva tartva.
Szeptemberben született meg az ítélet, amely kimondta hogy Bolsonaro megpróbálta hatalomban tartani magát a 2022-es veresége után, a vád szerint olyan tervvel, amelyben szerepelt Lula da Silva, alelnöke és maga Moraes meggyilkolásának gondolata is. Bolsonaro 70 éves, és a bírákat arra kérte, hogy korára és egészségügyi állapotára hivatkozva engedélyezzék számára az otthoni őrizetet, de ezt a bíró megtagadta. A döntésben szerepet játszott, hogy maga Bolsonaro ismerte el a nyomkövető roncsolását, azt állítva hogy kíváncsiságból hegesztőpákával nyúlt hozzá.
Az ügyében eljáró bírói testület a hónap elején lezártnak nyilvánította az eljárást, és elutasította az első fellebbezést. A döntést megerősítette az is, hogy Bolsonaro egy másik bírónak azt mondta, gyógyszerek hatására kialakuló paranoia miatt rongálta meg a nyomkövetőt, mivel hallucinációi voltak hogy lehallgató eszközt rejtettek bele. A vádak a 2023. január 8-i brazíliai zavargások vizsgálatából nőttek ki, amikor Bolsonaro több ezer támogatója rohamozta meg a kongresszust és más szövetségi épületeket, katonai beavatkozást követelve Lula ellen.
Bolsonaro és hét szövetségese, köztük katonai vezetők és korábbi kormánytagok, bűnösnek találtattak az államellenes összeesküvésben.
Címlapkép forrása: Ton Molina/Getty Images
