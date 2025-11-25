  • Megjelenítés
A volt brazil elnöknek meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetésének letöltését
A brazil legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy Jair Bolsonaro egykori brazil elnök azonnal kezdje meg 27 éves börtönbüntetésének letöltését. A volt államfő a 2022-es választási veresége után az államrend megdöntésére irányuló összeesküvés miatt került bíróság elé, írja a Bloomberg.

A döntést Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró hozta meg, néhány nappal azután hogy Bolsonarót letartóztatták a számára előírt nyomkövető megrongálása miatt. A volt elnök jelenleg a szövetségi rendőrség brasíliai központjában kijelölt külön cellában van fogva tartva.

Szeptemberben született meg az ítélet, amely kimondta hogy Bolsonaro megpróbálta hatalomban tartani magát a 2022-es veresége után, a vád szerint olyan tervvel, amelyben szerepelt Lula da Silva, alelnöke és maga Moraes meggyilkolásának gondolata is. Bolsonaro 70 éves, és a bírákat arra kérte, hogy korára és egészségügyi állapotára hivatkozva engedélyezzék számára az otthoni őrizetet, de ezt a bíró megtagadta. A döntésben szerepet játszott, hogy maga Bolsonaro ismerte el a nyomkövető roncsolását, azt állítva hogy kíváncsiságból hegesztőpákával nyúlt hozzá.

Az ügyében eljáró bírói testület a hónap elején lezártnak nyilvánította az eljárást, és elutasította az első fellebbezést. A döntést megerősítette az is, hogy Bolsonaro egy másik bírónak azt mondta, gyógyszerek hatására kialakuló paranoia miatt rongálta meg a nyomkövetőt, mivel hallucinációi voltak hogy lehallgató eszközt rejtettek bele. A vádak a 2023. január 8-i brazíliai zavargások vizsgálatából nőttek ki, amikor Bolsonaro több ezer támogatója rohamozta meg a kongresszust és más szövetségi épületeket, katonai beavatkozást követelve Lula ellen.

Bolsonaro és hét szövetségese, köztük katonai vezetők és korábbi kormánytagok, bűnösnek találtattak az államellenes összeesküvésben.

Kapcsolódó cikkünk

Paranoiás rohamra hivatkozva rongálta meg nyomkövetőjét Bolsonaro, de a bírók nem hitték el

Letartóztatták Jair Bolsonaro volt brazil elnököt

Címlapkép forrása: Ton Molina/Getty Images

