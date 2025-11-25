Donald Trump most örülhet csak igazán

Egyre inkább úgy alakulnak a külkereskedelmi folyamatok, ahogy Donald Trump amerikai elnök szeretné. Az Európai Uniónak ugyanis folyamatosan csökken a mérlegtöbblete az Egyesült Államokkal szemben.
- Az Eurostat adatai szerint 2025 harmadik negyedévében az EU 40,8 milliárd eurós áruforgalmi többletet regisztrált az Egyesült Államokkal szemben
- Ez 13,3%-os csökkenést jelent a második negyedévi 47,1 milliárd eurós többlethez képest,
- és jelentős, 49,7%-os visszaesést az első negyedévi 81,2 milliárd eurós többlethez viszonyítva.
Az első negyedév kiemelkedett a többi közül, mivel az Egyesült Államok felől várható vámok fényében az export az USA-ba élesen növekedett.
- 2025 harmadik negyedévében az EU áruforgalmi többletet ért el a vegyi anyagok és kapcsolódó termékek, a gépek és járművek, egyéb feldolgozott termékek, valamint az élelmiszer- és italcikkek területén.
- Ezzel szemben hiányt mutattak az energia, a nyersanyagok és egyéb árucikkek területén.
- A vegyi anyagok és kapcsolódó termékek többlete a második és harmadik negyedévben csökkent (második negyedév: 24,7 milliárd euró, harmadik negyedév: 23,0 milliárd euró),
- miután az első negyedévben csúcsot ért el (54,1 milliárd euró többlet), az Egyesült Államok várható vámjai miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az ember, aki a legesélyesebb az amerikai jegybank élére
Szűkült a lista.
Megszólalt Zelenszkij a béketervről
Hajlandó beszélni az érzékeny pontokról is.
Hatalmas nyomás alatt az Nvidia - Itt az új trónkövetelő
Megkérdőjeleződött a chipgyártó üzleti modellje.
Rossz hír érkezett az Egyesült Államokból
Romlik a hangulat.
Németország már készül a háborúra Oroszország ellen
2029-ben kezdődhet.
Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?
A New York-i szocialistával mindenesetre megtalálták a közös hangot.
Kiábrándító előrejelzés érkezett: még hónapokig semmilyen békemegállapodás nem várható
Nem túl optimista az egykori nagykövet.
Spanyolországban terjeszkedik a Duna House
A DH Group fokozatosan felvásárol egy helyi ingatlanközvetítőt.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.