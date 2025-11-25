  • Megjelenítés
Jön az új autópálya-szakasz, csak másképp
Jön az új autópálya-szakasz, csak másképp

Zalaegerszeg autópálya- vagy gyorsforgalmi út-bekötése régóta napirenden van, ezzel kapcsolatban beszélt ma Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Lázár János a következőket mondta el Zalaegerszeg autópálya-hálózatba való bekötéséről:

  • A kormánynak továbbra is fontos célja, hogy a zalaegerszegiek össze legyenek kötve a magyar autópálya hálózattal.
  • A megoldás nem a 76-os út, amely a Kis-Balatonnál csak aránytalan környezetvédelmi károkkal lenne megvalósítható, hanem egy Szombathely-Körmend-Zalaegerszeg autópályakonceszió kiírása, és egy Zalaegerszeg-Nagykanizsa autóút négysávosítás.
  • Észak-déli irányba lesz bekötve az autópályába két irányból is Zalaegerszeg, Körmend-Szombathely, illetve Nagykanizsa irányából.
  • A 76-osra pedig azt a vállalást tettük, hogy ahol lehet, ahol technológiailag ez viszonylag olcsón megoldható, három- illetve négysávosítás folytatódik.

