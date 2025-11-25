  • Megjelenítés
Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken
Üzlet

Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken

Portfolio
Ma érkezett az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak. A vártnál nagyobbat lassult az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben a termelői maginfláció emelkedésnek indult - ez a kombináció összességében a decemberi kamatcsökkentés irányába mutat. Kedden az európai részvénypiacok emelkedéssel zártak, a jó hangulat pedig az amerikai piacokra is átterjedt.

Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.
Megosztás

Új királya van az AI-chipeknek? Itt az Nvidia válasza!

Az Nvidia kedden igyekezett megnyugtatni a piacot amiatt, hogy a Google egyre aktívabban fejleszti saját AI chipjeit. A vállalat hangsúlyozta, hogy továbbra is egy teljes generációval jár a versenytársak előtt.

Tovább a cikkhez
Új királya van az AI-chipeknek? Itt az Nvidia válasza!
Megosztás

Tőzsdefelvásárlás: váratlan feszültség Szlovénia és Horvátország között

Szlovénia megakadályozta, hogy a horvát állami Fina ügynökség közvetetten átvegye az irányítást a Ljubljanai Értéktőzsde felett, írja a Bloomberg. A lépés újabb feszültséget hozott a két ország gazdasági kapcsolataiba, és különösen érzékeny időszakban történt, néhány hónappal a szlovén parlamenti választások előtt.

Tovább a cikkhez
Tőzsdefelvásárlás: váratlan feszültség Szlovénia és Horvátország között
Megosztás

Akkora dobás az iPhone 17, hogy újra az Apple lehet a világ legnagyobb mobilgyártója

A Counterpoint Research elemzése szerint az Apple egy évtized után újra átveheti a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának pozícióját. A kimagasló iPhone 17 rajt, az erős csereciklus és a kedvező piaci környezet egyszerre segítik a vállalatot abban, hogy megelőzze a Samsungot, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Akkora dobás az iPhone 17, hogy újra az Apple lehet a világ legnagyobb mobilgyártója
Megosztás

Emelkedés Amerikában is

Tovább emelkednek az amerikai tőzsdék, a Dow Jones 1,2, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett.

Az Nvidia továbbra is rontja a hangulatot, de az esés mértéke a napi mélypontokon jellemző 6 százalék után már csak 3,7 százalék mínusz. A fantasztikus hetes további papírjai mind emelkednek ma.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Hatalmas nyomás alatt az Nvidia - Itt az új trónkövetelő

Nagyot esett ma az Nvidia árfolyama, amivel 2022 óta nem látott havi esés jöhet a chipgyártó részvényeinél. A befektetők azt árazzák, hogy az AI-fejlesztésekhez egyre kevésbé lesz szükség a cég eszközeire. Az Alphabet példája jól mutatja, hogy nem kizárólag az Nvidia ökoszisztémáján lehetséges világszínvonalú mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejleszteni.

Tovább a cikkhez
Hatalmas nyomás alatt az Nvidia - Itt az új trónkövetelő
Megosztás

Plusszok Európában

Emelkedéssel zártak az európai tőzsdék kedden, a nyugat-európai részvényindexek 0,8-1,1 százalék pluszban zártak.

A régiónkban nagy volt a szórás, a BUX 0,8 százalékkal került feljebb, az OTP új csúcsra ment, a Richter is emelkedett, a Mol viszont esett. A lengyel piac 1,5, a cseh 1,7 százalékot ralizott.

Megosztás

Erős napot zárt a BUX

1,1 százalékos pluszban zárta a mai napot a magyar tőzsde.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagyon csúnya, ami az Nvidiánál történik

Már 6,6 százalékos mínuszban van az Nvidia árfolyama - bár lehetett számítani egy markáns esésre a kereskedés előtti adatok alapján is, de nem feltétlenül ekkorára. Mint megírtuk, az Nvidia papírjai azért kerülnek nagy nyomás alá, mert friss információk szerint a Meta mérlegeli, hogy a Google fejlesztésű chipekre váltson.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

A Delta már 33,7 százalékos pluszban

Elképesztő ralit láthatunk a Delta részvényénél, már 33,7 százalékos az emelkedés mértéke. Egy izgalmas technikai elemzésben foglalkozunk a sztárpapírral, amit itt lehet elolvasni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Felemás a kép a tengerentúlon

A piacnyitást követően nem rajzolódott ki egyértelmű irány az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq 0,3 százalékot esett, az S&P 500 stagnál, a Dow azonban 0,6 százalékkal feljebb került.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Jó erőben a magyar tőzsde, új csúcson az OTP

Egyre jobb a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX index már 0,7 százalékos pluszban van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek közül kiemelkedik az OTP, hiszen a nagybank részvénye másfél százalékos emelkedés után új történelmi csúcsra került.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet - Máris itt egy piaci reakció

A réz ára a londoni tőzsdén a 11 000 dolláros tonnánkénti szint felé emelkedett, miután egy jelentés szerint Ukrajna elfogadta az amerikai közvetítéssel létrejött béketerv feltételeit, ami javította a piaci hangulatot a szűkülő kínálat időszakában - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet - Máris itt egy piaci reakció
Megosztás

Megrogyott az amerikai kiskereskedelem

A vártnál nagyobbat lassult az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben a termelői maginfláció emelkedésnek indult.

Tovább a cikkhez
Megrogyott az amerikai kiskereskedelem
Megosztás

Összeálltak a csillagok: itt a magyar részvény, amiben bőven van fantázia

Rengeteg jó lehetőséggel találkozhattunk már idén a magyar tőzsdén, ezekre pedig rendszersen fel is hívtuk előfizetőink figyelmét. Ezúttal is egy magyar részvényt mutatunk, amely a hazai befektetők új nagy kedvence lehet az év végéhez közeleve, ráadásul technikai szempontból is van minek örülni, hiszen nagy kitörésnek lehetünk szemtanúi.

Tovább a cikkhez
Összeálltak a csillagok: itt a magyar részvény, amiben bőven van fantázia
Megosztás

Balogh Petya: lényegesen nagyobb a cél és az álom, mint amit kis pénz kis focival össze lehet hozni

Részvényeket bocsát ki és a BÉT Standard kategóriájába tart Balogh Petya cége, az STRT, ami egy közel száz cégből álló, főleg korai fázisú startup-portfóliót csomagol be egy részvénybe, benne olyan nevekkel, mint a Lightyear, az Antavo vagy a Munch. A cég egyszerre finanszíroz innovatív cégeket és képez vezetőket, miközben azt ígéri, hogy hosszú távon egyfajta kelet-európai startup-ETF-et hoznak létre, ahol a diverzifikáció csökkenti az egyedi kockázatot, de meghagyja a felértékelődés lehetőségét. A menedzsment szerint most, a hazai kockázati tőkepiac összeesése után, olcsóbban lehet jó cégekbe beszállni, az STRT-nek pedig ebben a piaci környezetben nyílik esélye nagyot ugrani. Persze kockázatok is vannak bőven, az STRT részvénye hosszú távon gondolkodó befektetőknek szóló, illikvid, nagy hibázási aránnyal járó eszközosztály, cserébe viszont valódi cégek, munkahelyek és magyar valamint régiós innovációk növekedésére tesz fogadást. Erről, a kibocsátás céljairól, a portfólió állapotáról, a hazai kockázati tőkepiac helyzetéről, de még a Tesla shortolásáról és a shitcoinokról is beszélgettünk a cég vezérigazgatójával, Balogh Petyával és a vállalat pénzügyi igazgatójával, Nagy Istvánnal.

Tovább a cikkhez
Balogh Petya: lényegesen nagyobb a cél és az álom, mint amit kis pénz kis focival össze lehet hozni
Megosztás

Megjött a figyelmeztetés: itt van a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője rendkívül erős figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában. A guru szerint a történelem legsúlyosabb válsága már nem a távolban sejlik fel, hanem éppen most robban be, és hatása a hétköznapi emberek pénzén, megtakarításain és mindennapjain is gyorsan nyomot hagy majd. Ami azonban igazán lényeges: Kiyosaki azt is elárulta, hova menekülnek a profi befektetők egy ilyen piaci viharral szemben – és mely eszközök nyújthatnak valódi védelmet, sőt akár kiemelkedő hozamlehetőséget a következő hónapokban.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Nagy esés jöhet az Nvidia részvényénél

Az Nvidia részvényei komoly eséssel indíthatják a napot, miután a The Information arról számolt be, hogy a Meta fontolgatja a Google által tervezett chipek használatát - közölte a CNBC.

Tovább a cikkhez
Nagy esés jöhet az Nvidia részvényénél
Megosztás

Kettészakadt a tőzsde: súlyos problémák alakultak ki a felszín alatt

Az AI-nyertesek által generált 2025-ös részvénypiaci bikafutás mögött egy kevésbé látványos, de annál fontosabb jelenség húzódik meg: az úgynevezett emberek recessziója. Ez a folyamat az elmúlt hónapokban egyre több részvény teljesítményén érezteti hatását, és jól látszik, hogy az amerikai piac kettészakadása komoly dilemmát okoz a Fed döntéshozói számára is.

Tovább a cikkhez
Kettészakadt a tőzsde: súlyos problémák alakultak ki a felszín alatt
Megosztás

Már 23 százalékos raliban a Delta!

Nincs megállás, már 23 százalékot ralizott a magyar tőzsde mai sztárja, a Delta.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Csúnyán megéghetnek az európai gyártók, ha ez így megy tovább – Itt vannak a friss számok

Az ACEA legújabb statisztikái alapján az uniós újautó-piac ugyan növekedni tudott idén, de szerkezete eközben látványosan elkezdett átalakulni: a benzines és dízel modellek részaránya meredeken zuhan, a hibridek és villanyautók viszik a bővülést, miközben a kínai márkák agresszíven kapaszkodnak fel az eladási rangsorban. A Volkswagen-csoport és a nagy európai szereplők egyelőre tartják a piacot, de több konszern már most részesedést veszít, a Tesla látványosan lassul, és ha a trend folytatódik, néhány éven belül gyökeresen átrajzolódhat az autóipar erőviszonya Európában.

Tovább a cikkhez
Csúnyán megéghetnek az európai gyártók, ha ez így megy tovább – Itt vannak a friss számok
Megosztás

Szárnyal a Delta részvénye

Kifejezetten magas forgalom mellett már 11,6 százalékot ralizott a Delta árfolyama, jelenleg a magyar tőzsde harmadik legforgalmasabb papírjáról beszélünk. A rali nem minden ok nélküli: a Delta leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Milliárdos összeomlás: a befektetők valósággal menekülnek a bitcoin ETF-ből

A BlackRock bitcoin ETF-je rekord mértékű tőkekiáramlást szenvedett el eddig novemberben, miközben a bitcoin árfolyama több mint három éve nem látott mértékben zuhan - írta a CNBC.

Tovább a cikkhez
Milliárdos összeomlás: a befektetők valósággal menekülnek a bitcoin ETF-ből
Megosztás

Erős nyitás a magyar tőzsdén

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Tovább a cikkhez
Erős nyitás a magyar tőzsdén
Megosztás

Kisebb pluszban Európa

A piacnyitást követően jó a hangulat az európai tőzsdéken: a DAX 0,1 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

A Delta Systems nyerte az uniós alkalmazásfejlesztési közbeszerzést – akár 455 milliárd forintos keretösszeggel

A Delta Group leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként nyerte el a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 2,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 0,1 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,11 százalékot emelkedhet, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma egyszerre érkeznek magyar és nagy nemzetközi adatok. Itthon az Európai Bizottság értékeli a Magyarországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárás fejleményeit, ami a fiskális pálya és az EU-pénzek szempontjából kulcsfontosságú, így közvetlenül érintheti a forintot és a magyar kötvényhozamokat. Nemzetközi fronton jön a német GDP második becslése, a francia fogyasztói bizalmi index, az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés a magországokban és az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed és az EKB jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 52,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 448,27 0,4% -0,3% -1,6% 9,2% 4,9% 54,6%
S&P 500 6 705,12 1,5% 0,5% -1,3% 14,0% 12,3% 84,4%
Nasdaq 24 873,85 2,6% 0,3% -1,9% 18,4% 19,7% 105,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 625,88 0,0% -3,4% -1,4% 21,9% 27,0% 85,8%
Hang Seng 25 716,5 2,0% -2,5% -1,7% 28,2% 33,7% -3,3%
CSI 300 4 448,05 -0,1% -3,3% -4,6% 13,0% 15,1% -10,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 239,18 0,6% -1,5% -4,1% 16,7% 20,3% 74,8%
CAC 7 959,67 -0,3% -2,0% -3,2% 7,8% 9,7% 43,2%
FTSE 9 534,91 -0,1% -1,5% -1,1% 16,7% 15,4% 48,2%
FTSE MIB 42 298,17 -0,9% -3,4% -0,4% 23,7% 26,3% 91,0%
IBEX 15 967,8 0,9% -1,3% 0,7% 37,7% 37,0% 96,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 705,8 0,4% 0,3% 3,4% 35,8% 35,4% 175,8%
ATX 4 887,18 2,0% 1,4% 4,7% 33,4% 38,3% 90,1%
PX 2 440,32 0,4% -1,6% 3,7% 38,6% 43,8% 155,2%
Magyar blue chipek              
OTP 33 070 1,0% 2,4% 7,1% 52,5% 50,7% 176,0%
Mol 2 964 -1,8% -2,5% 7,5% 8,6% 11,3% 43,2%
Richter 9 585 -0,3% -1,0% -8,1% -7,8% -10,3% 35,2%
Magyar Telekom 1 766 3,0% 1,5% -1,7% 38,6% 42,0% 364,7%
Nyersanyagok              
WTI 59,11 0,4% -2,6% -5,1% -18,4% -17,5% 32,1%
Brent 63,41 1,3% -1,2% -3,9% -15,2% -15,4% 32,3%
Arany 4 095,14 0,7% 0,9% -0,6% 56,0% 51,3% 126,8%
Devizák              
EURHUF 382,3750 -0,4% -0,5% -1,9% -7,0% -7,1% 5,8%
USDHUF 331,6493 -0,7% 0,1% -1,1% -16,5% -16,1% 9,0%
GBPHUF 434,9150 -0,3% -0,4% -2,6% -12,6% -12,1% 7,3%
EURUSD 1,1530 0,2% -0,6% -0,8% 11,3% 10,8% -2,9%
USDJPY 156,5350 0,0% 0,9% 2,5% -0,4% 1,1% 49,6%
GBPUSD 1,3098 0,1% -0,6% -1,5% 4,6% 4,6% -1,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 277 3,8% -4,2% -20,5% -6,5% -10,8% 360,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -0,6% -2,4% 1,1% -12,1% -9,1% 360,4%
10 éves német állampapírhozam 2,66 0,0% -0,6% 2,8% 12,5% 18,1% -569,8%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 -1,1% 0,1% 4,2% 7,9% 8,8% 220,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Rejtett veszélyek az amerikai részvénypiacon: ezeket a papírokat dobják el a profik

Új cég ment tőzsdére Bécsben, csalódás az első nap

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Címlapkép forrása: selimaksan

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Csapkodás a tőzsdéken, mibe tegyük most a pénzüket? - Ingyenes rendezvényen mondják el a szakértők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility