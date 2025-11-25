Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken

Egyre jobb a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX index már 0,7 százalékos pluszban van.

A hazai blue chipek közül kiemelkedik az OTP, hiszen a nagybank részvénye másfél százalékos emelkedés után új történelmi csúcsra került.