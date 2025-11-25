Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

Kiszivárgott: Ukrajna rábólintott az amerikai béketervre – Az oroszoknál pattog a labda?
Az ABC News-nak egy amerikai tisztviselő úgy nyilatkozott, az ukrán delegáció elfogadta az amerikai béketerv feltételeit.
Putyin megérkezett Kirgizisztánba
Vlagyimir Putyin orosz elnök háromnapos látogatásra érkezett a kirgizisztáni Biskekbe.
A kirgiz fővárosban tartják a Moszkva vezette védelmi szövetség, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) csúcstalálkozóját.
(Reuters)
Elmagyarázták az oroszok, miért nem bombázták még szét az Egyesült Államokat
Nemrég amerikai ATACMS-rakétákkal támadta az ukrán haderő az oroszországi Voronyezs térségét, ennek kapcsán az orosz médiában boncolgatták szakértők bevonásával a témát, hogy miért nem indít katonai csapást Oroszország az Egyesült Államok ellen.
Beérni látszik a munka: napokon belül kezet rázhat Trump és Zelenszkij a béketervre
Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács titkára szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még novemberben Washingtonba látogathat, hogy amerikai kollégájával, Donald Trumppal véglegesítsék a béketerv pontjait – írja a The Kyiv Independent.
Az éjjeli orosz támadás számai
Az ukrán légierő közzétette a keddre virradó éjjel zajlott orosz drón- és rakétatámadás számait.
Eszerint Oroszország az éjjel
- 464 drónnal (ebből 438-at lelőttek),
- 4 H-47M2 ballisztikus rakétával (ebből 1-et lelőttek),
- 7 Iszkander-K cirkálórakétával (ebből 5-öt lelőttek)
- 8 Kalibr cirkálórakétával (ebből 5-öt lelőttek) és
- 3 Iszkander-M ballisztikus rakétával (mindhármat lelőtték)
támadta Ukrajnát.
Peszkov: Európát is be kell vonni a béketervbe, de csak később
Az európai biztonsági architektúrát nem lehet megvitatni a kontinens országai nélkül, de az európaiak bevonására az ukrajnai rendezésről folyó tárgyalásokba csak később lesz szükség – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.
Természetesen a biztonsági rendszerről Európában – és biztonsági garanciákról egészében véve nehéz biztonsági rendszer nélkül beszélni – az európaiak részvétele nélkül gyakorlatilag lehetetlen vitázni. Valamelyik szakaszban erre természetesen szükséges lesz
– mondta a szóvivő a Biskekbe tartó orosz elnöki különgép fedélzetén.
(MTI)
Ekkora mázlit ritkán kapnak videóra: hajszálon múlt a katonák élete
Onnantól, hogy egy katona kikerül a frontvonalra, a túlélési esélyei lényegében kicsúsznak a kezéből: a kiképzés, a felszerelés minősége persze sokat segít a helyzetén, de a mázlifaktorba nem nagyon van beleszólása. Egy csapat orosz katona most hatost dobott, az ukrán drón telibe találta őket, mégis karcolás nélkül úszták meg.
Elmondta Lavrov, mi a feltétele az amerikai béketerv elfogadásának
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden úgy nyilatkozott, a módosított amerikai béketervnek vissza kell tükröznie a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Alaszkában elért megállapodások „szellemét és betűjét” – írja a Reuters.
Elesett Ivanopillia
Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették a Donyeck megyei Ivanopilliát (oroszul Ivanopolje).
(TASZSZ)
Ukrán alakulat: Mirnohrad bekerítésére készülnek az oroszok
Az ukrán légideszantosok 7. gyorsreagálású alakulata Telegram-oldalán közölte, hogy az oroszok a Pokrovszkhoz közeli Mirnohrad városának bekerítésére készülnek, és továbbhaladnak Rivne és Szvitle felé.
Az ellenség cselekvéseinek jellege arra utal, hogy a közeljövőben meg akarják szakítani a Mirnohrad és Pokrovszk közötti szárazföldi összeköttetést. Az oroszok a város körbezárását tervezik, és Rivne és Szvitle települései felé haladnak
- írta az alakulat.
Az ukrán légideszantosok megpróbálják feltartóztatni az orosz erőket a térségben.
Megszólalt Oroszország energetikai erős embere: a nyugati szankciós politika gazdasági válságot fog okozni
Igor Sechin, az orosz energiaipar egyik legbefolyásosabb szereplője kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok, az európai hatalmak és szövetségeseik által Oroszországra és Kínára kiszabott szankciók gazdasági válságot fognak kiváltani - de a kijelentéssel több probléma is van.
Egymás után kétszer sértették meg az oroszok a román légteret – A válasz nem maradt el
Német és román vadászgépeket kellett riasztani keddre virradóra, miután két orosz drón megsértette a román légteret – írja a The Kyiv Independent.
Elmondta Macron, milyen kikötései vannak az ukrajnai béketerv kapcsán
Emmanuel Macron francia elnök szerint az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai béketerv a jó irányba tett lépés, de van még mit megtárgyalni, megvitatni és javítani rajta – írja a Reuters.
Megtörte a csendet Oroszország: véleményt mondott a Kreml a kiszivárgott béketervekről
Kommentálta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az orosz-ukrán háborút lezárni hivatott béketerveket, az ezekről kiszivárgott sajtóinformációkat.
Hatra nőtt a Kijev elleni támadás halálos áldozatainak száma
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint az ukrán fővárost ért éjjeli orosz drón- és rakétatámadás halálos áldozatainak száma 6-ra nőtt. További 9 ember megsérült.
(Reuters)
Támadás érte a Berijev repülőgépgyárat Taganrogban
Az oroszországi Rosztovi területen található Taganrogban dróntámadás történt a Berijev repülőgépgyár ellen. Jelentések szerint a kifutópályán tűz ütött ki, és egy repülőgép is lángra kapott.
A Berijev repülőgépgyár többek között hidroplánokat és A-50-es kémrepülőgépeket is gyárt az orosz légierő részére.
249 drónnal támadta Ukrajna Oroszországot, halálos áldozatok is vannak
Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint keddre virradóra Ukrajna összesen 249 drónnal támadta Oroszország területét. A Rosztovi területen három ember életét vesztette egy dróncsapásban.
Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója szerint a keddre virradó éjjel történt ukrán dróntámadásban három ember életét vesztette, további tíz ember megsérült.
A Fekete-tenger partján található Novorosszijszk városában lakóépületekbe csapódtak ukrán drónok, legalább négy ember megsérült. Öt többemeletes lakóházban és két családi házban keletkeztek károk.
A Krasznodari terület székhelyén, Krasznodar városában is ukrán drónok okoztak károkat lakóépületekben. Szintén károk keletkeztek egy Novorosszijszktól délre található faluban, ahol egy ember megsérült a támadásban.
(Reuters)
Titkos tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban: a Pentagon az orosz és az ukrán féllel is leül
Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára hétfőn titkos tárgyalásokra érkezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba, ahol orosz és ukrán tisztviselőkkel is megbeszéléseket folytat – értesült forrásaitól a Financial Times.
Két ember meghalt a Kijevet ért éjjeli támadásban
Keddre virradóra Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre az ukrán főváros ellen. A támadásokban két ember életét vesztette, további hét megsebesült.
(Reuters)
Zelenszkij: Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében beszámolt az Egyesült Államokkal Genfben folytatott tárgyalásokról.
Most már megvalósíthatóvá válhat a háború befejezéséhez szükséges lépések listája. Genf után már kevesebb pont van – nem 28 –, és sok helyes elemet már figyelembe vettek ebben a keretben
– mondta Zelenszkij a megállapodásról.
Az ukrán elnök hozzátette, a "kényes kérdéseket" meg fogja vitatni amerikai kollégájával, Donald Trumppal, ahogy azt a megegyezés előirányozza.
Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya: ez a mi elvünk, közös elvünk, és ukránok milliói számítanak a méltóságteljes békére, és megérdemlik azt. Mindent megteszünk ezért, és készek vagyunk a lehető leggyorsabban dolgozni
– mondta Zelenszkij.
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták. Ez nagy változást jelent ahhoz a kiszivárgott 28 pontos béketervhez képest, amely lényegében kapitulációra kényszerítette volna Kijevet. A Financial Times szerint Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu Dzabiba érkezett hétfőn, ahol az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével és egy orosz delegációval tárgyal. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint keddre virradóra Ukrajna összesen 249 drónnal támadta az országot. Több orosz településről is károkat jelentettek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Artur Shvits/Anadolu via Getty Images
Bemondta az MNB, mi most a legnagyobb veszély a magyar bankrendszerben
Kettészakadt a hitelpiac, túlértékeltek a lakások, de nincs nagy baj.
Elért minket a hullámzó frontrendszer - Ez vár most Magyarországra
Itt van az előrejelzés.
Beérni látszik a munka: napokon belül kezet rázhat Trump és Zelenszkij a béketervre
Még novemberben Washingtonba utazhat az ukrán elnök.
Itt a bejelentés: új globális márkát indít a Schneider Electric
Aktuális problémákra kínálnak megoldást.
Jelentős túljegyzéssel zárult a Shopper Park részvénykibocsátása
28 éve nem volt ekkora nyilvános részvénykibocsátás a BÉT-en.
Balogh Petya: lényegesen nagyobb a cél és az álom, mint amit kis pénz kis focival össze lehet hozni
Interjú az STRT vezetőivel.
Kísérleti statisztikákon dolgozik a KSH
Vállalati konjunktúra, kompozit fenntarthatósági mutató szerepel a vizsgált területek között.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.