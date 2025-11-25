  • Megjelenítés
Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?
Üzlet

Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Portfolio
Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, a papír alapú folyamatok megszűnnek, a fiókokba, személyes ügyintézésre csak a legkomplexebb ügyekben járunk, ahol még igényeljük a személyes jelenlétet. Ám most a digitális világot, a digitális belső működést és az ügyfél front-endeket is feje tetejére állítja az AI-forradalom, és annak legújabb ága, az „agentic AI”. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök az IT-területén és az üzleti funkciókban új, korábban elképzelhetetlen sebességet és rendkívüli hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget adnak a cégeknek. Az AI- és a digitális forradalom mélyére ásunk szakértők segítségével.
Megosztás

Palkovics László üzent: így néz ki Magyarország mesterterve a mesterséges intelligenciával

A magyar MI stratégia célja, hogy az ország a közép-európai régió digitális és innovációs központjává váljon, ahol a technológiai fejlődés a jólét, a versenyképesség és az értékteremtés motorjaként szolgáljon - üzente Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos AI-avatárral megtartott nyitóbeszédében a Portfolio AI & Digital Transformation rendezvényén.

Tovább a cikkhez
Palkovics László üzent: így néz ki Magyarország mesterterve a mesterséges intelligenciával
Megosztás

Elstartolt a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia

A rendezvény fontosabb eseményeiről a nap folyamán ebben a cikkünkben számolunk be. 

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Csapkodás a tőzsdéken, mibe tegyük most a pénzüket? - Ingyenes rendezvényen mondják el a szakértők
Ezeket a tüneteket öregedésnek hisszük, pedig súlyos betegségre utalhatnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility