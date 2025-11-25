Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint

Újra 382 felett a forint
A forint korrigált az euróval szemben, miután nap közben 381 közelében is járt. Délután 382 felett ingadozik.
Gyengült a kanadai dollár
Kedden gyengült a kanadai dollár az amerikai dollárhoz képest. A kereskedés során az árfolyam 1,4106 és 1,4124 között mozgott.
A 10 éves futamidejű kanadai államkötvények hozama 1,2 bázisponttal 3,162%-ra csökkent. A hasonló lejáratú amerikai kincstárjegyek hozama 4,0133%-ra esett.
Karácsony előtt jöhet a bejelentés, ami felforgatja a pénzügyi világot
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden bejelentette, hogy Donald Trump elnök várhatóan még karácsony előtt döntést hoz a Federal Reserve új elnökének személyéről - közölte a Cnbc.
Megrogyott az amerikai kiskereskedelem
A vártnál nagyobbat lassult az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben a termelői maginfláció emelkedésnek indult.
330 közelében a dollár
A forint a dollárral szemben 330,3-ig erősödött, amely 1,6 egység (0,5 százalék).
Mi történik megint a forinttal?
Több tényező is támogatja a forint további erősödését:
- Továbbra sem látszik a közeljövőben a kamatcsökkentés lehetősége, így a 6,5%-os alapkamat maradhat még hónapokig. Erre utalt Banai Péter Benő mai parlamenti meghallgatása is, az MNB alelnökjelöltje megerősítette, hogy a fegyelmezett monetáris politikában hisz a jegybank, illetve szigorú kondíciókra van szükség.
- A nemzetközi hangulatot elsősorban az ukrajnai háború esetleges lezárásával kapcsolatos várakozások fűtik, melyek a régiós devizákra is kedvező hatással vannak.
Kedden egyébként inkább a nemzetközi hírek dominálhatnak az árfolyammozgásban, a cseh korona és a lengyel zloty is a forinthoz hasonló, 0,2-0,3%-os erősödést mutatnak.
Itt az új csúcs
Az elmúlt percekben 381,12-nél is járt a forint az euróval szemben, ami
2024 januárja óta, vagyis közel két éve nem látott szint.
Banai Péter Benő: "A negatív reálkamatok kora lejárt"
Banai Péter Benőt hallgatta meg kedden az Országgyűlés illetékes Gazdasági Bizottsága, aki a múlt pénteken lemondott Virág Barnabás helyét veszi át az MNB új alelnökeként. Banai Péter a szervezet elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke lesz, amennyiben jelölését a parlament később jóváhagyja. Banai Péter elmondta, hogy a tartós gazdasági növekedés alapja az árstabilitás, amely a jelenlegi helyzetben fegyelmezett, stabilitásorientált monetáris politikával valósítható meg.
331-332 között a dollár
A dollárral szemben a forint 0,5 egységgel erősödött eddig, ez 331,4-es árfolyamot jelent. Nagy mozgások nincsenek ezen a piacon sem.
382 körül az euró
Az euró 381,6 és 382,7 között ingadozott ma, de alapvetően a 382-es szint körül mozog.
Nincsenek nagy mozgások a piacon, a forint enyhe pluszban
Az euró árfolyama továbbra is a 382-es szint körül mozog, míg a dollárért 331,2 forintot kell fizetni.
A forint enyhe erősödésben van a főbb devizákkal szemben, de nagy mozgások nincsenek ma a piacon.
382 körül az euró
Az euró a 382-es szint alatt mozog délelőtt, a tegnapi nap végéhez képest ez 0,5 egységnyi forinterősödés.
Tovább erősödik a forint
Az euró árfolyam 381,7 körül jár, amely már kora reggel egy 0,8 egységnyi (0,2 százalékos) erősödést jelent.
Az euró közel kétéves csúcsa körül jár.
Stagnált a német gazdaság
A német gazdaság stagnált 2025 harmadik negyedévében, miközben az export gyengélkedése fékezte a gazdasági aktivitást, a tőkeképzés viszont enyhén növekedett - írta a Destatis.
Tovább megy a forint a 380-as szint felé?
Kedd reggel az euró árfolyama 382 forint fölött nyitott,
míg az amerikai dollár nagyjából 331,5 forint körül mozgott.
A mai nap fontos makrogazdasági üzeneteket is hozott:
a német gazdaság a 2025-ös harmadik negyedévben stagnált a második becslés szerint.
Nem mutatott bővülést az előző negyedévhez képest.
Az Európai Bizottság ma értékeli a Magyarországgal szemben folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás aktuális helyzetét. A befektetők figyelme továbbá a francia gazdasági bizalmi index friss számaira, valamint több, az Egyesült Államokból érkező makroadatra is irányul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Karácsony előtt jöhet a bejelentés, ami felforgatja a pénzügyi világot
Megszólalt Bessent.
Megrogyott az amerikai kiskereskedelem
A termeélői maginfláció pedig emelkedett.
Kiszivárgott: Ukrajna rábólintott az amerikai béketervre – Az oroszoknál pattog a labda?
Folynak a tárgyalások.
Panyi Miklós: 22 ezer hitelkérelemnél jár az Otthon Start, egy év alatt 50 ezer szerződéskötésre is sor kerülhet
Csaknem 800 milliárdot igényeltek már a programban.
Nagy lépésre készül az Auchan
Érkezik a franchise rendszer.
Különleges égi jelenséget lehet megfigyelni szombat éjjel - Aki erről lemarad, 2038-ig várnia kell
Szabad szemmel is látható lesz.
Harmincéves a Coop: közösségből országos lánc, láncból közösség
A 2100 üzlet hetente 3,3 millió vásárlót szolgál ki.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.