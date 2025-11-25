Bemondták az oroszok: van egy titkos fegyverük, ami percek alatt meg tudja bénítani egész Európát

A Baranycsik által javasolt fegyver az MK.ru cikke szerint „100 másodperc alatt” legyőzné a NATO-t, az orosz elemző ennek konkrét képességeiről beszélt. Egy olyan fegyverről van szó, mellyel a Szovjetunió már 1962-ben kísérletezett,

Elmondta: egy elektromágneses impulzusfegyver használata Európa ellen szerinte lényegében „lenyomná a NATO gyilkos kapcsolóját,”

egy ilyen eszköz nagyon súlyos károkat tudna okozni Európa modern technológiai eszközeiben.

Ha felrobbanna egy 1000 kilométer hatósugarú EMP-fegyver Belgium vagy Dánia fölött, az elektromos alkatrészek a modern fegyverekben, felderítőműholdakban, civil eszközökben mind elromlanának. A repülőgépek lezuhannának, az atomreaktorok áramellátása megbénulna. Nem lenne robbanás vagy radioaktív sugárzás, globális, emberek által okozott katasztrófa történne”

– mondta.

Hozzátette: lenne „járulékos veszteség” egy ilyen fegyver használatánál, de úgy gondolja, „humánusabb” lenne az eszköz, mint egy emberiséget teljesen megsemmisítő globális nukleáris háború.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images