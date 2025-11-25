Donald Trump a háború végéről ír - Moszkvába megy az elnök embere, hogy Putyinnal tárgyaljon

A béketerv kapcsán már csak néhány vitás pont maradt - írta Donald Trump a Truth Social platformján. Az elnök utasította Steve Witkoffot, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal Moszkvában.

Trump szerint csak pár vitás pont van

Az eredeti, 28 pontból álló béketervet, amelyet az Egyesült Államok készített, mostanra finomítottuk, mindkét fél további észrevételeinek figyelembevételével, és már csak néhány vitás pont maradt - írta Donald Trump a Truth Social platformján.

Annak érdekében, hogy véglegesíteni tudjuk ezt a béketervet, utasítottam különmegbízottamat, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal Moszkvában, miközben Dan Driscoll hadseregminiszter az ukrán féllel folytat megbeszéléseket

- emelte ki Trump.

Remélem, hogy hamarosan találkozhatok [Volodimir] Zelenszkij elnökkel és [Vlagyimir] Putyin elnökkel is, de CSAK akkor, ha a háború lezárásáról szóló megállapodás végleges, vagy a véglegesítés utolsó szakaszában van

- írta Trump.

Macron szerint Putyin nem akar tűzszünetet

Emmanuel Macron kedden úgy vélte, hogy orosz részről "jelenleg egyértelműen nincs szándék a tűzszünetre", és úgy vélte, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni" Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Az Ukrajnát támogató országok vezetőnek videókonferenciáján "több résztvevő beszámolt a közvetlenül az oroszokkal, elsősorban Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott eszmecseréikről" - jelezte a francia államfő.

Ez alapján "jelenleg egyértelműen nincs orosz szándék tűzszünetre" - mondta Macron,

hozzátéve, hogy Moszkva "szándékot sem mutatott arra, hogy a megbeszélések után módosított, amerikai, ukrán és európai szakértők részvételével Genfben a múlt hétvégén kidolgozott amerikai tervről tárgyaljon".

A francia államfő a francia sajtó előtt nyilatkozott a kijevi vezetést támogató, úgynevezett tettrekészek koalíciójához tartozó országok vezetőinek videokonferenciája után. A koalíció több mint harminc, főként európai országot foglal magában, amelyek hajlandóak valamilyen módon biztonsági garanciákat nyújtani Kijevnek, ha tűzszünetet vagy békét köt Moszkvával.

Starmer újabb szankciókat vezetne be

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint az ukrajnai rendezésről folyó tárgyalások Európát és a NATO-t érintő elemeihez az európai országok és a NATO-tagállamok beleegyezése is szükséges, és ezt Washington is elismeri.

Starmer, aki az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának keddi londoni virtuális tanácskozásán elnökölt, kijelentette azt is, hogy

el kell érni az orosz energiahordozók vásárlásának teljes embargóját.

A videókapcsolaton keresztül tartott megbeszélésen - amelyen mások mellett Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia államfő, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vett - a munkáspárti brit miniszerelnök kijelentette azt is, hogy ha az ukrajnai békéről esik szó, az kizárólag a tartós béke megteremtését jelentheti, ezt viszont nem lehet elérni robusztus biztonsági garanciák nélkül.

Starmer szerint éppen ezért hozzá kell kezdeni az Ukrajnát megvédeni képes jövőbeni ukrajnai fegyveres erők kialakításának tervezéséhez és a finanszírozás megszervezéséhez.

A brit kormányfő szerint ennek létfontosságú elemét képezi majd az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciójának Multinational Force Ukraine névvel létrehozni tervezett új nemzetközi alakulata. Starmer ennek az alakulatnak a tervét a nyáron ismertette. Akkori tájékoztatása szerint az alakulat központja Párizsban lesz, létrehozásának célja pedig az, hogy támogatást nyújtson a majdani ukrajnai békemegállapodás végrehajtásához, amint az egyezség létrejön.

A londoni miniszterelnöki hivatal egyidejűleg ismertetett beszámolója szerint az új szerveződés a jövőben Kijevbe is telepítene egy koordinációs központot, amikor a majdani békemegállapodás biztosítására hivatott alakulat vezénylési struktúrája végleges formát ölt.

A koalíciós országok keddi londoni virtuális tanácskozásán a brit miniszterelnök kijelentette, hogy a résztvevő országok katonai tervezői jelenleg is dolgoznak a többnemzetiségű egység készültségének megteremtésén, és a következő lépéseket összehangolják az amerikai fegyveres erők tervezési tevékenységével.

Starmer hozzátette:

mindehhez erőteljes politikai garanciavállalásra is szükség van, mert meg kell mutatni Oroszországnak, hogy a koalíciós országok komolyan gondolják a válaszlépéseket a majdani megállapodás bármiféle megsértése esetén.

Hozzátette: a tartós ukrajnai béke egyetlen támasztéka az, ha Oroszország el is hiszi, hogy a biztosítékokat vállaló országok komolyan veszik a válaszadást a békemegállapodás bármilyen megszegésére.

A brit kormányfő szerint mindeközben fenn kell tartani az Oroszországra gyakorolt nyomást.

