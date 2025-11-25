Új királya van az AI-chipeknek? Itt az Nvidia válasza!

Az Nvidia kedden igyekezett megnyugtatni a piacot amiatt, hogy a Google egyre aktívabban fejleszti saját AI chipjeit. A vállalat hangsúlyozta, hogy továbbra is egy teljes generációval jár a versenytársak előtt.

Ma beszámoltunk arról, hogy nagyot esett az Nvidia árfolyama, miután a befektetők elkezdték beárazni, hogy a Google processzorai komoly versenyt jelenthetnek az AI-chipek piacán jelenleg megkerülhetetlen Nvidiának.

Az Nvidia ma közleményben reagált a befektetők aggodalmaira, amelyek szerint a Google tensorprocesszorai fenyegethetik az Nvidia AI infrastruktúra feletti dominanciáját. A cég hangsúlyozta, hogy nagyra tartja a Google eredményeit és továbbra is szállítója marad, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy

az Nvidia technológiája egy teljes generációval előzi a piacot.

A vállalat szerint az ő platformjuk az egyetlen, amely minden mesterséges intelligencia modellt képes futtatni, és ezt bármely olyan környezetben megteszi ahol számítási feladatokat végeznek.

A közlemény időzítése nem volt véletlen, mivel az Nvidia részvényárfolyama ma már 6 százalék mínuszban is volt, miután megjelent a hír, hogy a Meta tárgyalásokat folytathat a Google-lal a saját adatközpontjaihoz szükséges TPU chiphasználatról.

Az Nvidia erre reagálva hangsúlyozta, hogy a Blackwell generációs GPU chipjei sokkal rugalmasabbak és erősebbek a specializált úgynevezett ASIC megoldásoknál, köztük a Google TPU chipjeinél, amelyek egy szűkebb feladatra vagy egyetlen vállalatra vannak optimalizálva. A cég szerint termékei nagyobb teljesítményt, sokoldalúságot és könnyebben átcsoportosítható erőforrást biztosítanak.

Elemzők szerint az Nvidia jelenleg több mint 90 százalékos piaci részesedéssel bír a mesterséges intelligencia chipek piacán, de a Google házon belüli fejlesztései az utóbbi hetekben egyre több figyelmet kaptak, mint potenciális alternatívák. A Google ugyan nem értékesíti a TPU chipjeit, de saját feladataihoz használja őket, és a Google Cloudon keresztül bérelhetővé teszi más vállalatoknak is. A vállalat új generációs modellje, a Gemini 3 szintén TPU chipen készült, ami tovább erősítette az összehasonlítást a két gyártó között.

A Google is közleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy gyorsuló keresletet tapasztal mind saját fejlesztésű TPU megoldásai, mind az Nvidia GPU chipjei iránt és hangsúlyozta, hogy

évek óta egyszerre támaszkodik mindkét infrastruktúrára.

