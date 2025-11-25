Bloomberg: Felvétel bizonyítja hogyan dolgozott együtt az amerikai elnöki megbízott és a Kreml az ukrán béketerven

A Bloomberg által megszerzett felvétel szerint Steve Witkoff október 11-én több mint öt percig beszélt telefonon Jurij Usakovval, Vlagyimir Putyin külpolitikai főtanácsadójával. A hívásban Witkoff azt javasolta a Kremlnek, hogy a Gázára vonatkozó amerikai békeegyezmény sikerét felhasználva próbáljanak az ukrajnai háború rendezésére is hasonló tervet felépíteni, és hogy Putyin ezt közvetlenül Donald Trumppal beszélje meg. Witkoff azt tanácsolta, hogy
még Volodimir Zelenszkij közelgő washingtoni látogatása előtt tartsanak egy Trump Putyin hívást, mert ez megkönnyítheti a tárgyalási folyamatot.
A beszélgetésben Witkoff elmondta, hogy már összeállítottak egy 20 pontos béketervet Gázára, és szerinte hasonló dokumentumot lehetne készíteni Oroszországgal közösen is Ukrajnáról. A különmegbízott azt is hangsúlyozta, hogy nagyra tartja Putyint, és azt állította, szerinte Oroszország kezdettől fogva hajlandó lenne egy békedealre.
A Kreml tanácsadója nyitottan reagált, és arról érdeklődött, hasznos lenne-e egy hívás Putyin és Trump között. Witkoff szerint igen, és azt is javasolta, hogy Putyin gratuláljon Trumpnak a Gázában elért eredményekért, támogató hangnemben jelezze a béke érdekében tett orosz készséget, és említse meg hogy Usakov és Witkoff hasonló terven dolgozott. Két nappal később a felek valóban beszéltek, Trump pedig amerikai kérésre egy két és fél órás hívásról számolt be amelyet nagyon eredményesnek nevezett. Ezután Budapestre tervezett csúcstalálkozót jelentett be Putyinnal, amely azonban egyelőre nem valósult meg.
A hívást követően Witkoff Miamiban találkozott Kirill Dmitrijevvel, a Kreml másik magas rangú tanácsadójával. Október 29-én Dmitrijev és Usakov újabb egyeztetést folytatott arról, milyen kemény feltételeket érdemes kérni az Egyesült Államoktól a béketervben. Usakov azt tanácsolta, hogy Oroszország kérje a lehető legtöbbet, mert szerinte Washington könnyen félreértheti a kompromisszumos javaslatokat. Dmitrijev viszont úgy vélte, akkor is az orosz álláspont közelében marad a dokumentum, ha Amerika nem fogad el minden orosz kérést.
Bár nem ismert pontosan milyen javaslatot adott át Moszkva az Egyesült Államoknak, a később nyilvánosságra került amerikai béketerv kulcselemei visszaköszönnek a Witkoff és Usakov közötti beszélgetésből. A terv szerint Ukrajnának ki kellene vonnia csapatait a Donbász olyan részeiről, amelyeket Oroszország a háború során nem tudott katonai erővel elfoglalni. Ezeket a területeket demilitarizált semleges ütközőzónává alakítanák amelyet nemzetközileg orosz területként ismernének el. Emellett Moszkva de facto elismerést kapna a Krím, Donyeck és Luhanszk feletti irányításra. A frontvonal nagy része befagyna, különösen Herszon és Zaporizzsja térségében. Witkoff a hívásban célzottan említette, hogy a békekötéshez Donyeck kérdése és esetleges területcsere kellene, de optimistán azt állította, hogy ez a folyamat megindult.
Az ukrán vezetés azóta komoly amerikai nyomás alatt áll. Washington azzal fenyegette Kijevet, hogy ha Zelenszkij elutasítja a tervet, korlátozhatják a kulcsfontosságú hírszerzési támogatást. Az ukrán kormány azonban az utóbbi napok tárgyalásain néhány engedményt kiharcolt, és sikerült lassítani az amerikai nyomásgyakorlást. Ennek ellenére a Witkoff által a Kreml tanácsadóival együtt formált béketerv továbbra is az amerikai tárgyalási álláspont alapját képezi.
Címlapkép forrása: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images
Európa újabb nyomást helyezne Oroszországra, mert Macron szerint Putyin nem akar békét
Szerinte Putyin hallani sem akar a tűzszünetről.
Új királya van az AI-chipeknek? Itt az Nvidia válasza!
Nyugtatják a piacot.
Donald Trump most örülhet csak igazán
Jó híreket kapott az EU-ból.
Tőzsdefelvásárlás: váratlan feszültség Szlovénia és Horvátország között
Váratlan diplomáciai hullámok.
Három év börtönt kapott a sztárkereskedő, a cége majdnem beleroppant a könyvelési csalásba
Hatalmas veszteséget rejtettek el.
Itt az ember, aki a legesélyesebb az amerikai jegybank élére
Szűkült a lista.
Megszólalt Zelenszkij a béketervről
Hajlandó beszélni az érzékeny pontokról is.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!