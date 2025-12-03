Él és virul az amerikai szolgáltatószektor

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe novemberben 52,6 pont lett az előző havi 52,4 pont után (várakozás: 52,1 pont). Ezen belül a foglalkoztatottsági komponens 48,2 pontról 48,9 pontra változott, az árkomponens 70 pontról 65,4 pontra, míg az új megrendelések 56,2 pontról 52,9 pontra.
A bejövő adatok alapján úgy tűnik, hogy a munkaerőpiac gyengélkedése még nem ment át a fogyasztásba. A szolgáltatószektor tartja magát egyelőre és az amerikai gazdaság szempontjából ez az igazán fontos.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
