Él és virul az amerikai szolgáltatószektor

A vártnál erősebb az amerikai szolgáltatószektor, miközben a foglalkoztatottsági kilátások javultak és az árnyomás is csökkent. A legjobb kombináció a gazdaság és az amerikai jegybank számára is.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe novemberben 52,6 pont lett az előző havi 52,4 pont után (várakozás: 52,1 pont). Ezen belül a foglalkoztatottsági komponens 48,2 pontról 48,9 pontra változott, az árkomponens 70 pontról 65,4 pontra, míg az új megrendelések 56,2 pontról 52,9 pontra.

A bejövő adatok alapján úgy tűnik, hogy a munkaerőpiac gyengélkedése még nem ment át a fogyasztásba. A szolgáltatószektor tartja magát egyelőre és az amerikai gazdaság szempontjából ez az igazán fontos.

