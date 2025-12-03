  • Megjelenítés
Megérkeztek az 1 millió forintos fizetések a fizikai dolgozóknak!
Gazdaság

Megérkeztek az 1 millió forintos fizetések a fizikai dolgozóknak!

Portfolio
A jövő évben a toborzás élénkülése várható a kékgalléros munkavállalók esetében, miközben kifejezetten sokan szeretnének állást váltani a Gi Group munkaerőközvetítő és -kölcsönző vállalat friss Salary & Market Guide kiadványa szerint. A magas váltási hajlandóság, a beinduló gazdasági növekedés, illetve a minimálbér és a bérminimum emelkedése jövőre a bérek növekedését hozhatja. A képzett, tapasztalt kékgallérosok közül sokan már most is bruttó 800 ezer és 1 millió forint között keresnek.

Kifejezetten magas a váltási hajlandóság a kékgalléros munkavállalók körében

– derült ki a Gi Group toborzócég felméréséből. A friss Salary & Market Guide kutatás szerint

  • a dolgozók 52%-a nyitott a munkahelyváltásra,
  • miközben 42% ugyan nem keres aktívan állást, de élne egy jó ajánlattal.
  • A kékgalléros dolgozók mindössze 6%-a elégedett olyannyira a jelenlegi állásával, hogy nem nyitott az új lehetőségekre.

Az elmúlt évek magas inflációja és a keresetek vásárlóerejének a csökkenése miatt a váltás mögött meghúzódó legfontosabb érv a jobb kereseti lehetőség. A dolgozóknak fontos továbbá a munkahely megközelíthetősége és a jó munkakörülmények biztosítása.

„A jövő évben várhatóan érdemben emelkedni fog a kékgalléros munkavállalók fizetése. A napokban dőlt el, hogy a minimálbér 11, a szakképzetteknek járó garantált bérminimum pedig 7%-kal fog emelkedni 2026-ban. Ha kis lépésekben is, de közelítenünk kell az EU-s bérek felé” – mondta el Balogh Eszter, a Gi Group üzletágvezetője.

Még több Gazdaság

Nagy bajok vannak a tengerentúlon

Föld körüli pályára állt a győri egyetem iker műholdja a Hunity kisműhold fedélzetén

Tavaszias meleg és eső közeleg Magyarország felé: térképek mutatják, merre várható csapadék

A legtöbb vállalat magasabb bért ad a dolgozóknak, mint a kötelező legalacsonyabb fizetés, ugyanakkor figyelniük kell arra, hogy ne csússzon össze a bérskála. „Ráadásul a felmérésünk szerint a dolgozók 50%-a nyitott a külföldi munkavállalás iránt, ami szintén a versenyképes bérek és juttatási csomagok felé tereli a cégeket” – tette hozzá. A legtöbben Ausztriában, Németországban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban dolgoznának.

„Az idei évben visszaesett a toborzás és a kölcsönzés a lassú gazdasági növekedés miatt. Jövőre azonban a toborzás erősödésére számítunk, miután az új beruházásokban megkezdődik a termelés és a gazdaság növekedési pályára áll” – hangsúlyozta Balogh Eszter. Ezek a tényezők arra sarkallják a vállalatokat, hogy igyekezzenek megtartani a dolgozókat, ugyanis egyre nagyobb a nyomás, hogy tartsuk a lépést a versenytársakkal, vagyis a V4-országokkal. A kutatás szerint

a bérszint mellett a munkavállalóknak pozitívum, ha extra szabadnapot vagy egészségügyi szolgáltatást is kapnak a juttatási csomagban.

A Salary Guide szerint a képzett, tapasztalattal rendelkező kékgalléros fizetések ma már bruttó 500-600 ezer forintnál kezdődnek. A PLC-technikusok bére akár 700 ezer és 1 millió 50 ezer forint között is mozoghat, de az automatizálási karbantartó technikusok is megcsíphetik a hétszámjegyű bért. A hegesztők, CNC-gépkezelők, valamint a karbantartó technikusok szintén versenyképes bérezést kapnak, főleg a tapasztaltabb szinten, itt a bérszint eléri az 550-800 ezer forintot.

A fizetésekből egyértelműen látszik, hogy a szakmai tudás és a gyakorlati tapasztalat kulcsfontosságú a jövedelem szempontjából. Ugyanakkor a képzetlen kékgalléros dolgozók 350-400 ezer forintot kaphatnak. „Utóbbiak béréhez van közel a minimálbér és a garantált bérminimum összege, így ők számíthatnak arra, hogy jövőre is kifejezetten jelentős béremelésben részesülnek” – tette hozzá.

A gyártási és logisztikai vezetői pozíciók bérezése is jelentősen függ a tapasztalattól. A junior szintű termelési felügyelők 730–880 ezer forint között keresnek, míg a tapasztaltabb szakemberek akár 1,17 millió forintot is elérhetnek. A műszakvezetők és termelés-vezetők fizetése általában alacsonyabb, 470–850 ezer forint között mozog, a tapasztalat növekedésével azonban itt is emelkedik a jövedelem. A raktár- és minőségellenőrzési csapatvezetők, valamint a karbantartási vezetők bére a 600–950 ezer forintos sávban alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Lázár János kedvezményeket jelentett be az autópálya-matricáknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility