Megérkeztek az 1 millió forintos fizetések a fizikai dolgozóknak!

Kifejezetten magas a váltási hajlandóság a kékgalléros munkavállalók körében
– derült ki a Gi Group toborzócég felméréséből. A friss Salary & Market Guide kutatás szerint
- a dolgozók 52%-a nyitott a munkahelyváltásra,
- miközben 42% ugyan nem keres aktívan állást, de élne egy jó ajánlattal.
- A kékgalléros dolgozók mindössze 6%-a elégedett olyannyira a jelenlegi állásával, hogy nem nyitott az új lehetőségekre.
Az elmúlt évek magas inflációja és a keresetek vásárlóerejének a csökkenése miatt a váltás mögött meghúzódó legfontosabb érv a jobb kereseti lehetőség. A dolgozóknak fontos továbbá a munkahely megközelíthetősége és a jó munkakörülmények biztosítása.
„A jövő évben várhatóan érdemben emelkedni fog a kékgalléros munkavállalók fizetése. A napokban dőlt el, hogy a minimálbér 11, a szakképzetteknek járó garantált bérminimum pedig 7%-kal fog emelkedni 2026-ban. Ha kis lépésekben is, de közelítenünk kell az EU-s bérek felé” – mondta el Balogh Eszter, a Gi Group üzletágvezetője.
A legtöbb vállalat magasabb bért ad a dolgozóknak, mint a kötelező legalacsonyabb fizetés, ugyanakkor figyelniük kell arra, hogy ne csússzon össze a bérskála. „Ráadásul a felmérésünk szerint a dolgozók 50%-a nyitott a külföldi munkavállalás iránt, ami szintén a versenyképes bérek és juttatási csomagok felé tereli a cégeket” – tette hozzá. A legtöbben Ausztriában, Németországban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban dolgoznának.
„Az idei évben visszaesett a toborzás és a kölcsönzés a lassú gazdasági növekedés miatt. Jövőre azonban a toborzás erősödésére számítunk, miután az új beruházásokban megkezdődik a termelés és a gazdaság növekedési pályára áll” – hangsúlyozta Balogh Eszter. Ezek a tényezők arra sarkallják a vállalatokat, hogy igyekezzenek megtartani a dolgozókat, ugyanis egyre nagyobb a nyomás, hogy tartsuk a lépést a versenytársakkal, vagyis a V4-országokkal. A kutatás szerint
a bérszint mellett a munkavállalóknak pozitívum, ha extra szabadnapot vagy egészségügyi szolgáltatást is kapnak a juttatási csomagban.
A Salary Guide szerint a képzett, tapasztalattal rendelkező kékgalléros fizetések ma már bruttó 500-600 ezer forintnál kezdődnek. A PLC-technikusok bére akár 700 ezer és 1 millió 50 ezer forint között is mozoghat, de az automatizálási karbantartó technikusok is megcsíphetik a hétszámjegyű bért. A hegesztők, CNC-gépkezelők, valamint a karbantartó technikusok szintén versenyképes bérezést kapnak, főleg a tapasztaltabb szinten, itt a bérszint eléri az 550-800 ezer forintot.
A fizetésekből egyértelműen látszik, hogy a szakmai tudás és a gyakorlati tapasztalat kulcsfontosságú a jövedelem szempontjából. Ugyanakkor a képzetlen kékgalléros dolgozók 350-400 ezer forintot kaphatnak. „Utóbbiak béréhez van közel a minimálbér és a garantált bérminimum összege, így ők számíthatnak arra, hogy jövőre is kifejezetten jelentős béremelésben részesülnek” – tette hozzá.
A gyártási és logisztikai vezetői pozíciók bérezése is jelentősen függ a tapasztalattól. A junior szintű termelési felügyelők 730–880 ezer forint között keresnek, míg a tapasztaltabb szakemberek akár 1,17 millió forintot is elérhetnek. A műszakvezetők és termelés-vezetők fizetése általában alacsonyabb, 470–850 ezer forint között mozog, a tapasztalat növekedésével azonban itt is emelkedik a jövedelem. A raktár- és minőségellenőrzési csapatvezetők, valamint a karbantartási vezetők bére a 600–950 ezer forintos sávban alakul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
