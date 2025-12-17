Iránytű a szabályok, támogatások és piacok útvesztőjében – Jön a tavasz agrárcsúcsa

Az Agrárium 2026 Konferencia az a szezon eleji, hiánypótló találkozó, ahol egy helyen érthető, naprakész választ kap mindenki a legfontosabb agrárkérdésekre.
Márciusban a szabályozási és támogatási környezet változásai, az uniós és hazai pályázati menetrend, a finanszírozási eszközök és a piaci kilátások együtt kerülnek fókuszba – hogy a 2026-os döntései megalapozottak, a gazdálkodása pedig eredményes és kiszámítható legyen.
A konferencia a teljes agrár-értéklánc szereplőinek szól: a családi gazdaságoktól a nagyvállalatokig, az inputszektortól az élelmiszeriparon át a kereskedelemig, valamint a szakmai, érdekképviseleti és államigazgatási szervezetekig.
A színvonalas előadások és kerekasztalok gyakorlati útmutatót adnak – kézzelfogható számokkal, példákkal és esettanulmányokkal.
Kiemelt témák röviden:
- KAP 2026: a legfontosabb változások és a hosszabb távú reform irányai; egységes elektronikus kérelmezés, kifizetések és „gazdabarát” fejlesztések.
- Pályázatok és finanszírozás: agrár- és vidékfejlesztési felhívások, értékelés és kifizetés; új hitelprogramok és kedvezményes konstrukciók.
- Jövedelmezőség és piacok: szántóföldi növénytermelés kilátásai, kukoricahelyzet, inputpiaci trendek (vetőmag, növényvédelem, műtrágya), takarmánypiac.
- Állattenyésztés és élelmiszeripar: költséghelyzet, felvásárlási árak, járványügyi aktualitások; csomagolási szabályok, díjtételek és innovációk.
- Technológia és hatékonyság: precíziós gazdálkodás, agrárdigitalizáció, drónok és mesterséges intelligencia; korszerű talajművelés, öntözésfejlesztés.
- Eszköz- és jogi környezet: gép- és alkatrészpiaci kilátások, beruházási ösztönzők; hazai termőföldszabályozás legfontosabb változásai.
Jöjjön el Kecskemétre, találkozzon a szakma meghatározó szereplőivel, és alakítsa döntéseit a legfrissebb információkra támaszkodva – hogy 2026-ban ne csak alkalmazkodjon, hanem előnyt is kovácsoljon a változásokból. Regisztráljon és biztosítsa helyét időben!
