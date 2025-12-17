Iránytű a szabályok, támogatások és piacok útvesztőjében – Jön a tavasz agrárcsúcsa

Agrárium 2026 2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.

Az Agrárium 2026 Konferencia az a szezon eleji, hiánypótló találkozó, ahol egy helyen érthető, naprakész választ kap mindenki a legfontosabb agrárkérdésekre.

Márciusban a szabályozási és támogatási környezet változásai, az uniós és hazai pályázati menetrend, a finanszírozási eszközök és a piaci kilátások együtt kerülnek fókuszba – hogy a 2026-os döntései megalapozottak, a gazdálkodása pedig eredményes és kiszámítható legyen.

A konferencia a teljes agrár-értéklánc szereplőinek szól: a családi gazdaságoktól a nagyvállalatokig, az inputszektortól az élelmiszeriparon át a kereskedelemig, valamint a szakmai, érdekképviseleti és államigazgatási szervezetekig.

A színvonalas előadások és kerekasztalok gyakorlati útmutatót adnak – kézzelfogható számokkal, példákkal és esettanulmányokkal.

Kiemelt témák röviden:

KAP 2026: a legfontosabb változások és a hosszabb távú reform irányai; egységes elektronikus kérelmezés, kifizetések és „gazdabarát” fejlesztések.

Pályázatok és finanszírozás: agrár- és vidékfejlesztési felhívások, értékelés és kifizetés; új hitelprogramok és kedvezményes konstrukciók.

Jövedelmezőség és piacok: szántóföldi növénytermelés kilátásai, kukoricahelyzet, inputpiaci trendek (vetőmag, növényvédelem, műtrágya), takarmánypiac.

Állattenyésztés és élelmiszeripar: költséghelyzet, felvásárlási árak, járványügyi aktualitások; csomagolási szabályok, díjtételek és innovációk.

Technológia és hatékonyság: precíziós gazdálkodás, agrárdigitalizáció, drónok és mesterséges intelligencia; korszerű talajművelés, öntözésfejlesztés.

Eszköz- és jogi környezet: gép- és alkatrészpiaci kilátások, beruházási ösztönzők; hazai termőföldszabályozás legfontosabb változásai.

Jöjjön el Kecskemétre, találkozzon a szakma meghatározó szereplőivel, és alakítsa döntéseit a legfrissebb információkra támaszkodva – hogy 2026-ban ne csak alkalmazkodjon, hanem előnyt is kovácsoljon a változásokból. Regisztráljon és biztosítsa helyét időben!

Címlapkép forrása: Portfolio