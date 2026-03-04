  • Megjelenítés
Portfolio Építőipar 2026: Még nem késő nevezni az Év Építőipari Személyisége Díjra
Portfolio Építőipar 2026: Még nem késő nevezni az Év Építőipari Személyisége Díjra

Március 19-én újfent találkozik a hazai építőipar krémje a Portfolio Építőipar 2026 konferencián, a nap csúcspontja pedig idén is a szakma egyik legfontosabb elismerése, az Év Építőipari Személyisége Díj átadója lesz. A nevezési ablak azonban hamarosan zárul, így mindenféleképpen érdemes igyekezni. A díjátadó azonban csak a szakmai program megkoronázása: az egész napos rendezvény minden égető kérdést napirendre tűz vezető szakértők tolmácsolásában.

A Portfolio Építőipar konferencia nyolcadik alkalommal hozza össze egy napra a kivitelezők, fejlesztők, tervezők, beszállítók, finanszírozók és döntéshozók legfontosabb szereplőit, hogy nyíltan és érdemben megvitassák a szektor előtt álló üzleti, finanszírozási és szabályozási kérdéseket.

Építőipar 2026
Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!
Információ és jelentkezés

Még nyitva a nevezés az Év Építőipari Személyisége Díjra

A nap fénypontja a korábbi gyakorlatnak megfelelően az Év Építőipari Személyisége Díj átadója lesz, amelyet a Portfolio Csoport és a Market Építő Zrt. indított útjára 2019-ben azzal a céllal, hogy a hazai építőipar kiemelkedő szakembereit látható, rangos szakmai elismerésben részesítse. A pályázat lényege: olyan szakemberek jelölése, akik az elmúlt évben konstans magas színvonalú teljesítményt és/vagy egyedi, kiemelkedő szakmai eredményt tettek le az asztalra.

A díj mindenesetre sokkal több, mint egy cím:

  • egyedi tervezésű szobor,
  • meghívás egy Portfolio-konferencia vagy -klub szakmailag releváns paneljébe,
  • kiemelt szakmai interjú a Portfolio.hu-n.

Legyen ön vagy kollégája az, aki Kreinbacher József, Balás Ákos, Peresztegi Imre, Wolf András és Markovich Béla, Koji László után elnyeri „Az Év Építőipari Személyisége” díjat 2026-ban! A jelentkezők közül a Market Építő Zrt. és a Portfolio szakembereiből álló zsűri alakít ki egy 4 fős szűkített listát, a nyertes személyét pedig az Építőipar 2026 Konferencia végén jelentjük be.

Még néhány napig van lehetőség a jelölésre, de már tényleg a hajrában járunk. Nevezés, részletek és feltételek ezen a linken elérhetők.

koji-laszlo-742565
A tavalyi győztes, Koji László, kép forrása: Portfolio/Berecz Valter

Ezért éri meg személyesen is ott lenni

A díjátadó a konferencia megkoronázása, a szakmai program önmagában kihagyhatatlan az építőipar vezetői számára. A rendezvény már reggeltől ráfordul az ágazat legégetőbb kérdéseire: a nyitó szekció egyből a piaci hangulatra és a kilátásokra fókuszál a közelgő választások mentén, állami és szakmai szereplők megszólalásaival, majd panellel arról, hogyan lehet túlélni és erősödni a „szűk években”.

Dél körül két, kifejezetten erős, párhuzamos fókusz közül is lehet választani:

  • Az AI, a digitalizáció és a szárnyaló gépészet évtizede – technológiai és gépészeti trendek, iparági kihívások panelben.
  • Tervezés, tervezés, tervezés – mérnöki hatékonyság, tervezői oldal, „több kell már a megszokottnál” üzenettel.

Délután külön blokk foglalkozik a megfizethetőség és kivitelezési hatékonyság kérdésével (pl. építőanyagok és előregyártás, illetve hogyan kell megfizethető lakást építeni), miközben a másik teremben a jövővezetés és szemléletváltás kerül fókuszba a generációváltás témáján keresztül.

A nap végén pedig jön a kíméletlenül őszinte összegzés: makrokörkép a választás évében, majd a záró kerekasztal következik, amely ráhangol a díjátadóra és az esti networkingre.

Regisztráció itt, csapjon le most az utolsó helyek egyikére!

Címlapkép forrása: Portfolio

Fórum

