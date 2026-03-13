Elképesztő, de igaz: átlagosan húszpercenként jelentenek csődöt az EU mintaállamában

Több mint egy évtizede nem látott szintre emelkedett a vállalati csődök száma Németországban tavaly a szövetségi statisztikai hivatal pénteken közzétett adatai szerint.

A helyi bíróságok 2025-ben összesen 24 064 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak. Ez 10,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

2025 kifejezetten gyenge év volt a német üzleti környezet számára

- értékelte a helyzetet Volker Treier. A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) vezető elemzője hozzátette: átlagosan húszpercenként jelent csődöt egy vállalkozás az országban.

A csődhullám hátterében Európa legnagyobb gazdaságának tartósan gyenge teljesítménye áll. Németország ugyanis két egymást követő recessziós év után tavaly is csak erőtlen növekedést tudott felmutatni. Három gazdaságkutató intézet előrejelzése szerint

az idei évben mérsékelt fellendülés várható.

Ez azonban csak akkor valósul meg, ha az iráni háború miatt megugró energiaárak a következő hónapokban normalizálódnak.

Christoph Niering, a Német Csődgondnokok Szövetségének (VID) elnöke ugyanakkor árnyalta a képet. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár a fizetésképtelenségi eljárások száma emelkedett, még mindig jóval elmarad a korábbi válságok szintjétől. Összehasonlításképp: a 2009-es globális pénzügyi és gazdasági válság idején 32 687 vállalati csődeljárás indult. Niering szerint 2026-ban az esetszámok további emelkedése várható. Számos ágazat, köztük az autóipar és az egészségügy ugyanis komoly strukturális kihívásokkal küzd.

Forrás: Reuters

