Elsöprő többség szeretne vagyonadót a gazdagok kedvenc európai országában
Egy friss svájci közvélemény-kutatás szerint a választók kétharmada támogatná egy szövetségi szintű vagyonadó bevezetését a legvagyonosabb réteg számára. Ez az eredmény újabb vitákat indíthat el a kedvező adózási környezetéről ismert országban - írta meg a Bloomberg.

A megkérdezettek több mint kétharmada, 68 százaléka támogatja a javaslatot, aminek értelmében az 5 millió frank (mintegy 6 millió dollár) feletti vagyonra 0,33 százalékos szövetségi vagyonadót vetnének ki a Tamedia/20 Minuten médiacsoport által publikált felmérés szerint. A március elején, mintegy 17 800 fős mintán végzett kutatás hibahatára plusz-mínusz 2,2 százalékpont. A válaszadók mindössze 25 százaléka utasította el az ötletet.

Bár konkrét jogszabálytervezet egyelőre nem létezik, az eredmény várhatóan új lendületet ad a költségvetési bevételek növeléséről szóló parlamenti vitáknak. A svájci törvényhozás már eddig is tárgyalt az általános forgalmi adó (áfa) emeléséről a megnövekedett védelmi kiadások és a magasabb nyugdíjak finanszírozása érdekében. Svájcban jelenleg kizárólag kantoni szinten létezik vagyonadó, szövetségi szinten nem alkalmazzák.

Az ötlet megvalósulása komoly feszültségeket és éles vitákat válthatna ki a hagyományosan alacsony adóterhelésű, a kiemelkedően vagyonosok számára vonzó befektetési környezetet kínáló országban.

Alig négy hónappal ezelőtt a svájci választók elsöprő többséggel utasítottak el egy baloldali, az Ifjú Szocialisták által benyújtott kezdeményezést. Ez a javaslat magas örökösödési adót vetett volna ki a multimilliomosokra. A tervet a kormány is határozottan ellenezte, több vagyonos vállalkozó pedig az ország elhagyásával fenyegetőzött.

Kallas Magyarországnak üzent: fontos időpont közeleg

Óriási terjeszkedésbe fog a Lidl a szomszédban

Portfolio Járműipar 2026: így maradhat versenyben a hazai autóipar a nagy fordulatok közepette

Elsöprő eredmény született: a svájciak kategorikusan elutasították a szupergazdagok megadóztatását

A mostani közvélemény-kutatás eredménye tehát azért is figyelemre méltó, mert az örökösödési adó kudarca ellenére a szövetségi vagyonadó ötlete kifejezetten széles társadalmi támogatottságot élvez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Ez is érdekelhet
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
22 ezer dolgozóját küldi el a Bosch
