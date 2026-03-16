Elsöprő többség szeretne vagyonadót a gazdagok kedvenc európai országában

A megkérdezettek több mint kétharmada, 68 százaléka támogatja a javaslatot, aminek értelmében az 5 millió frank (mintegy 6 millió dollár) feletti vagyonra 0,33 százalékos szövetségi vagyonadót vetnének ki a Tamedia/20 Minuten médiacsoport által publikált felmérés szerint. A március elején, mintegy 17 800 fős mintán végzett kutatás hibahatára plusz-mínusz 2,2 százalékpont. A válaszadók mindössze 25 százaléka utasította el az ötletet.

Bár konkrét jogszabálytervezet egyelőre nem létezik, az eredmény várhatóan új lendületet ad a költségvetési bevételek növeléséről szóló parlamenti vitáknak. A svájci törvényhozás már eddig is tárgyalt az általános forgalmi adó (áfa) emeléséről a megnövekedett védelmi kiadások és a magasabb nyugdíjak finanszírozása érdekében. Svájcban jelenleg kizárólag kantoni szinten létezik vagyonadó, szövetségi szinten nem alkalmazzák.

Az ötlet megvalósulása komoly feszültségeket és éles vitákat válthatna ki a hagyományosan alacsony adóterhelésű, a kiemelkedően vagyonosok számára vonzó befektetési környezetet kínáló országban.

Alig négy hónappal ezelőtt a svájci választók elsöprő többséggel utasítottak el egy baloldali, az Ifjú Szocialisták által benyújtott kezdeményezést. Ez a javaslat magas örökösödési adót vetett volna ki a multimilliomosokra. A tervet a kormány is határozottan ellenezte, több vagyonos vállalkozó pedig az ország elhagyásával fenyegetőzött.

A mostani közvélemény-kutatás eredménye tehát azért is figyelemre méltó, mert az örökösödési adó kudarca ellenére a szövetségi vagyonadó ötlete kifejezetten széles társadalmi támogatottságot élvez.

