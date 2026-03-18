Óriási ugrás előtt áll Magyarország, az AI mindent a feje tetejére állít

Jakab előadásában kiemelte, hogy a globális AI forradalom ugyanúgy itt van Magyarországon is, amit az is jól mutat, hogy a munkaképes korú emberek közel 30%-a használja rendszeresen a mesterséges intelligenciát – és van esély arra, hogy a magyar AI-stratégia megfelelő végrehajtásával az ország egy még magasabb pozícióra törekedjen.

A tendencia azt mutatja, hogy folyamatosan erősödünk, és ez azt jelentheti, hogy Magyarország jó pozícióban van ahhoz, hogy még feljebb lépjen, akár a globális élmezőnybe

– fogalmazott az elnök.

Az előadó szerint kiemelkedően fontos megvizsgálni, hogy milyen módon és mely területeken tudja

egy vezető mindezt alkalmazni a saját szervezetében.

Az általa vezetett HUN-REN kutatási hálózat, amely 5000 fős szervezet 3400 kutatóval és 30 kutatóintézettel, konkrét lépéseket tett az AI bevezetésére, mert Jakab szerint „AI használata nélkül nincs versenyképes kutatás”.

Jakab Roland MI Koalíció/HUN-REN, elnök/vezérigazgató

A szakember három szintet azonosított és alkalmaz a HUN-REN-nél:

Augmented Intelligence: segítségkérés konkrét feladatokhoz Automated Intelligence: munkafolyamatok automatizálása kis feladatokra bontva Autonomous Intelligence: célok definiálása és autonóm végrehajtás ellenőrzéssel

A szervezet nagyköveti hálózatot hozott létre, többszintű oktatási programokat indított, és dedikált felderítő csapatokat állított fel, amelyek az új AI-képességeket folyamatosan tesztelik és adaptálják.

Jakab konkrét példákat is hozott, említve egy pályázatok összeállítására szolgáló automatizált rendszert, amely workflow-alapú megoldással végzi a követelmények és publikációk előszűrését. Kiemelte azonban, hogy fontos lenne fejleszteni ehhez egy AI-alapú ellenőrző rendszert, ami igazolja, hogy az összeállított pályázat helyes és hibátlan.

Egy olyan példát is bemutatott, ahol egy illető egy délkelet-ázsiai túra során kifejlesztett egy autonóm applikációfejlesztő modellt. Ezzel az első három hét után egymillió dollár árbevételt ért el, majd alig 6 hónap alatt 80 millió dollárért értékesítette cégét a Wix-nek.

Összefoglalásképp, a sikeres vállalati AI-adaptációhoz három kulcsfontosságú szerepkört azonosított: nagyköveteket a bevonáshoz, szakértőket a bevezetéshez, felderítőket az új modellek tesztelésére, és hozzátett plusz egy fontos témát,

a támogató infrastruktúrát a biztonságos működéshez.

A HUN-REN platformot épít az egyetemekkel való együttműködésre, és a kutatási eredményeket meg kívánja nyitni „ezt a kincset” a teljes ökoszisztéma számára. Jakab bízik benne, hogy a következő konferencián már olyan résztvevők is lesznek,

akik egy év alatt elértek egymilliárd dolláros árbevételt.

