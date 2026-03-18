Óriási ugrás előtt áll Magyarország, az AI mindent a feje tetejére állít

Jakab előadásában kiemelte, hogy a globális AI forradalom ugyanúgy itt van Magyarországon is, amit az is jól mutat, hogy a munkaképes korú emberek közel 30%-a használja rendszeresen a mesterséges intelligenciát – és van esély arra, hogy a magyar AI-stratégia megfelelő végrehajtásával az ország egy még magasabb pozícióra törekedjen.
A tendencia azt mutatja, hogy folyamatosan erősödünk, és ez azt jelentheti, hogy Magyarország jó pozícióban van ahhoz, hogy még feljebb lépjen, akár a globális élmezőnybe
– fogalmazott az elnök.
Az előadó szerint kiemelkedően fontos megvizsgálni, hogy milyen módon és mely területeken tudja
egy vezető mindezt alkalmazni a saját szervezetében.
Az általa vezetett HUN-REN kutatási hálózat, amely 5000 fős szervezet 3400 kutatóval és 30 kutatóintézettel, konkrét lépéseket tett az AI bevezetésére, mert Jakab szerint „AI használata nélkül nincs versenyképes kutatás”.
A szakember három szintet azonosított és alkalmaz a HUN-REN-nél:
- Augmented Intelligence: segítségkérés konkrét feladatokhoz
- Automated Intelligence: munkafolyamatok automatizálása kis feladatokra bontva
- Autonomous Intelligence: célok definiálása és autonóm végrehajtás ellenőrzéssel
A szervezet nagyköveti hálózatot hozott létre, többszintű oktatási programokat indított, és dedikált felderítő csapatokat állított fel, amelyek az új AI-képességeket folyamatosan tesztelik és adaptálják.
Jakab konkrét példákat is hozott, említve egy pályázatok összeállítására szolgáló automatizált rendszert, amely workflow-alapú megoldással végzi a követelmények és publikációk előszűrését. Kiemelte azonban, hogy fontos lenne fejleszteni ehhez egy AI-alapú ellenőrző rendszert, ami igazolja, hogy az összeállított pályázat helyes és hibátlan.
Egy olyan példát is bemutatott, ahol egy illető egy délkelet-ázsiai túra során kifejlesztett egy autonóm applikációfejlesztő modellt. Ezzel az első három hét után egymillió dollár árbevételt ért el, majd alig 6 hónap alatt 80 millió dollárért értékesítette cégét a Wix-nek.
Összefoglalásképp, a sikeres vállalati AI-adaptációhoz három kulcsfontosságú szerepkört azonosított: nagyköveteket a bevonáshoz, szakértőket a bevezetéshez, felderítőket az új modellek tesztelésére, és hozzátett plusz egy fontos témát,
a támogató infrastruktúrát a biztonságos működéshez.
A HUN-REN platformot épít az egyetemekkel való együttműködésre, és a kutatási eredményeket meg kívánja nyitni „ezt a kincset” a teljes ökoszisztéma számára. Jakab bízik benne, hogy a következő konferencián már olyan résztvevők is lesznek,
akik egy év alatt elértek egymilliárd dolláros árbevételt.
Címlapkép forrása: Portfolio
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!