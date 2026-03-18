Óriási ugrás előtt áll Magyarország, az AI mindent a feje tetejére állít
Magyarország a 20. helyen áll a globális mesterséges intelligencia használatában, megelőzve az USA-t, Németországot és Lengyelországot – derült ki a Microsoft nemrégiben megjelent AI-riportjából, és van esélye, hogy még ennél is magasabbra törjön – mondta Jakab Roland, a magyar AI Koalíció elnöke és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója az AI in Business 2026 konferencián.

Jakab előadásában kiemelte, hogy a globális AI forradalom ugyanúgy itt van Magyarországon is, amit az is jól mutat, hogy a munkaképes korú emberek közel 30%-a használja rendszeresen a mesterséges intelligenciát – és van esély arra, hogy a magyar AI-stratégia megfelelő végrehajtásával az ország egy még magasabb pozícióra törekedjen.

A tendencia azt mutatja, hogy folyamatosan erősödünk, és ez azt jelentheti, hogy Magyarország jó pozícióban van ahhoz, hogy még feljebb lépjen, akár a globális élmezőnybe

– fogalmazott az elnök.

Az előadó szerint kiemelkedően fontos megvizsgálni, hogy milyen módon és mely területeken tudja

egy vezető mindezt alkalmazni a saját szervezetében.

Az általa vezetett HUN-REN kutatási hálózat, amely 5000 fős szervezet 3400 kutatóval és 30 kutatóintézettel, konkrét lépéseket tett az AI bevezetésére, mert Jakab szerint „AI használata nélkül nincs versenyképes kutatás”.

A szakember három szintet azonosított és alkalmaz a HUN-REN-nél:

  1. Augmented Intelligence: segítségkérés konkrét feladatokhoz
  2. Automated Intelligence: munkafolyamatok automatizálása kis feladatokra bontva
  3. Autonomous Intelligence: célok definiálása és autonóm végrehajtás ellenőrzéssel

A szervezet nagyköveti hálózatot hozott létre, többszintű oktatási programokat indított, és dedikált felderítő csapatokat állított fel, amelyek az új AI-képességeket folyamatosan tesztelik és adaptálják.

Jakab konkrét példákat is hozott, említve egy pályázatok összeállítására szolgáló automatizált rendszert, amely workflow-alapú megoldással végzi a követelmények és publikációk előszűrését. Kiemelte azonban, hogy fontos lenne fejleszteni ehhez egy AI-alapú ellenőrző rendszert, ami igazolja, hogy az összeállított pályázat helyes és hibátlan.

Egy olyan példát is bemutatott, ahol egy illető egy délkelet-ázsiai túra során kifejlesztett egy autonóm applikációfejlesztő modellt. Ezzel az első három hét után egymillió dollár árbevételt ért el, majd alig 6 hónap alatt 80 millió dollárért értékesítette cégét a Wix-nek.

Összefoglalásképp, a sikeres vállalati AI-adaptációhoz három kulcsfontosságú szerepkört azonosított: nagyköveteket a bevonáshoz, szakértőket a bevezetéshez, felderítőket az új modellek tesztelésére, és hozzátett plusz egy fontos témát,

a támogató infrastruktúrát a biztonságos működéshez.

A HUN-REN platformot épít az egyetemekkel való együttműködésre, és a kutatási eredményeket meg kívánja nyitni „ezt a kincset” a teljes ökoszisztéma számára. Jakab bízik benne, hogy a következő konferencián már olyan résztvevők is lesznek,

akik egy év alatt elértek egymilliárd dolláros árbevételt.

