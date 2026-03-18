Jön a nagy fordulat a kriptopiacon: éveken át vártak erre a lépésre

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) kedden új értelmezési keretrendszert adott ki. Ebben tisztázzák, hogy mely kriptovaluták minősülnek értékpapírnak, és milyen feltételek mellett válhat befektetési szerződéssé egy eredetileg nem értékpapír jellegű digitális eszköz. Emellett Paul Atkins, a SEC elnöke egy mentesítési szabály (safe harbor) kidolgozását is kilátásba helyezte.

Az új iránymutatás, amelyhez az amerikai határidős árutőzsdei felügyelet (CFTC) is csatlakozott, öt kategóriába sorolja a kriptotokeneket. Ezek a digitális áruk, a digitális gyűjtemények, a felhasználói tokenek (utility tokenek), a stabilcoinok és a digitális értékpapírok. A SEC egyértelművé tette, hogy

a szövetségi értékpapírtörvények kizárólag az utóbbi kategóriára vonatkoznak.

A felügyelet ugyanakkor rögzítette, hogy egy eredetileg nem értékpapírnak minősülő kriptoeszköz is az értékpapírpiaci szabályozás hatálya alá kerülhet. Ez akkor történhet meg, ha a kibocsátó közös vállalkozásba történő befektetésként kínálja az eszközt, a vásárló pedig ez alapján hozamra számít. Ez a lépés lényegében a Howey-teszt digitális eszközökre történő alkalmazásának megerősítése.

Paul Atkins a The Digital Chamber washingtoni rendezvényén úgy fogalmazott: "Rég ideje már, hogy ne a probléma diagnosztizálásával foglalkozzunk, hanem elkezdjük megvalósítani a megoldást." A SEC elnöke egy célzott startup-mentesítés bevezetését javasolta. Ez az intézkedés lehetővé tenné a kriptovállalatoknak, hogy egy meghatározott összeghatárig tőkét vonjanak be. Emellett bizonyos ideig úgy működhetnének, hogy nem kellene megfelelniük a SEC teljes szabályrendszerének.

Atkins közölte, hogy a SEC a következő hetekben társadalmi egyeztetésre bocsátja a mentesítési javaslatot. Ebbe beépítik az úgynevezett innovációs mentesítést is. Ez a keret lehetővé tenné egyes vállalatok számára, hogy az értékpapírpiaci szabályozás hatályán kívül próbáljanak ki új üzleti modelleket.

A kriptoszektor évek óta sürgeti, hogy a szabályozó hatóságok és az amerikai kongresszus egyértelmű jogi kereteket alakítson ki. A piac tisztánlátást vár abban a kérdésben, hogy egy token mikor minősül értékpapírnak, mikor árunak, és mikor esik más kategóriába. Az Atkins vezette SEC ezzel a lépéssorozattal a tőkepiaci szabályozás átfogó átalakításába kezdett, kifejezetten a kriptovaluták és a blokkláncalapú kereskedés integrálása érdekében.

