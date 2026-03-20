Főpróba az országgyűlési választás előtt: teszteli az informatikai rendszereket a Nemzeti Választási Iroda

Valamennyi helyi választási iroda bevonásával országos informatikai és igazgatási próbákat tart a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az áprilisi országgyűlési választás előkészítése érdekében - közölte az NVI a honlapján pénteken.

A próbák célja a választási informatikai rendszerek és az ezekhez kapcsolódó eljárások működésének ellenőrzése.

A választások előkészítésének részeként országos technikai próbákat, igazgatási próbákat és két országos informatikai főpróbát is tartanak. Az NVI a választási irodák aktív közreműködésével a teljes választási informatikai infrastruktúra működését, valamint az egyes rendszerek közötti integrációs folyamatokat teszteli.

Közölték azt is, hogy március 17-én és 19-én sikeres első informatikai főpróbát tartottak, amelynek során a választási szervek a szavazás napjához kapcsolódó folyamatokat próbálták el, a választási irodák tagjai pedig gyakorolták a névjegyzék, valamint biankó jegyzőkönyvek nyomtatását, a levélszavazat-iratcsomagok, jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések rögzítését, a szavazatösszesítés és eredménymegállapítás folyamatát, valamint a jegyzőkönyvek szkennelését és ellenőrzését.

A próbán több mint kétezer választási irodai tag vett részt.

Az NVI a következő hetekben további próbákat szervez a választási irodák, a külképviseleti választási irodák, valamint az NVI szerződéses informatikai partnerei számára.

