A 7 legradikálisabb intézkedés, amit a negyedik Orbán-kormány végrehajthat

A választások előtt 3 nappal megjelent miniszterelnöki interjúban egyenesen úgy fogalmaz, hogy a kormánynak bátor döntéseket kell hoznia a versenyképesség javításának területén. 2019 januárt jelölte meg a versenyképességi program elindításának határidejére.

A jelenleg 15%-os egykulcsos személyi jövedelemadó kulcsának további csökkentése. Ez az a pont, melynek szükségességét a jegybanki elemzőcsapat a kezdetektől hangsúlyozza. Matolcsy György MNB-elnök idén januárban egy interjúban úgy fogalmazott, hogy "átfogó versenyképességi reformokat szükséges indítani, aminek kulcseleme kell, hogy legyen a személyi jövedelemadó további csökkentése". Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter pedig épp a múlt héten lengette be: "a személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalékos kulcsa is mérséklődhet, mégpedig egy számjegyűre".

Ez alatt a szakértők a Munkahelyvédelmi Akcióterv kiterjesztését tanácsolják a munkavállalói járulékok esetében, mely várakozásaik szerint a legkevésbé foglalkoztatott csoportok esetében növelné a munkakínálatot. Meglévő adókedvezmények rendszeres értékelése: az adóalapok bővítése az adórendszerben meglévő jelentősebb kedvezmények rendszeres értékelésével és felülvizsgálatával, amely során fontos figyelemmel lenni az üzleti környezet kiszámíthatóságára is.

az adóalapok bővítése az adórendszerben meglévő jelentősebb kedvezmények rendszeres értékelésével és felülvizsgálatával, amely során fontos figyelemmel lenni az üzleti környezet kiszámíthatóságára is. Az állami ügyintézés felgyorsítása az e-governance által: a magánszektor adminisztrációs terheinek csökkentése, amelynek a nemzetközi tapasztalatok alapján kiemelt eszköze az e-governance.

által: a magánszektor adminisztrációs terheinek csökkentése, amelynek a nemzetközi tapasztalatok alapján kiemelt eszköze az e-governance. A demográfiai folyamatokat érintő intézkedéseket is javasoltak az MNB szakértői, de legutóbbi értékelésükben itt elismerik, hogy ezen a területen a kormány már több intézkedést is végrehajtott. Vannak azonban még lehetőségek az MNB álláspontja szerint: a gyed felső határának növelését (meg kellene haladnia a munkajövedelem 70%-át, valamint a plafont is feljebb kellene emelni a minimálbér kétszeresének 70%-áról); (2) családi adóalap-kedvezmény további növelése a 2 gyermeket vállaló családoknál (a jelenleg életben lévő, 2019-ig 40 ezer forintra emelkedő összeg további emelése indokolt lehet); (3) egyszeri anyasági támogatás emelése;

Negyedszer alakíthat kormányt az Orbán Viktor vezette Fidesz, ezúttal is kétharmados többséggel. A jegybank közgazdászcsapata több kiadványban is foglalkozott a magyar gazdaság versenyképességével, feltérképezte a gyenge pontokat és megfogalmazott igencsak konkrét javaslatokat. Ennek alapja a Versenyképesség és növekedés című 2016-os kiadvány, majd a tavaly útnak indított éves rendszerességgel megjelenő Versenyképességi jelentés című anyag. A jegybank szakértői egyébként a Portfolio hasábjain egy cikksorozat keretében mutatták be, hogy mely területeken hogyan kellene előrébb lépni. Az ún. harmadik Széll Kálmán Tervnek nevezett intézkedéssorozatból mi csak a legjelentősebbnek mondható lépéseket emeljük ki, amivel a negyedik Orbán-kormány indíthatja az új ciklusát.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Matolcsy György a jegybankelnök Egyensúly és növekedés című könyvének bemutatóján a Magyar Nemzeti Bankban 2015. március 5-én. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás

Fontos hangsúlyozni, hogy a fentiek csak egy lehetséges intézkedéscsomagot jelentenek, nincs garancia arra, hogy ezek ilyen formában meg is valósulnak vagy nem lesznek más, a költségvetés bevételi és/vagy kiadási oldalát érintő lépések, mint például az eltervezettnél magasabb munkaadói járulékcsökkentés, vagy az egyes szektorok által vágyott különadó-mérséklés.

Nem tartozik közvetlenül a versenyképességi javaslatcsomaghoz, azonban a korábbi kormányzati kommunikáció alapján az új kormány arra is törekedni fog, hogy négy gazdasági szektorban a magyar tulajdonosok erős befolyással rendelkezzenek. Orbán Viktor ennek kapcsán többször is az energia-, a bank-, a média-, és a kiskereskedelmi szektort nevezte meg. Leginkább az utolsó ágazatban van elmaradásban a kormány, sőt az elmúlt hónapokban törekvéseivel ellentétes folyamatok zajlottak a piacon.