Az ázsiai Szilícium-völgy, ahol iPhone-t és Teslát is gyártanak

Tajvan egyre meghatározóbb szereplő a világgazdaság több területén is. A 23 milliós ország évek óta előkelő helyeken szerepel a globális versenyképességi rangsorokban, és részben fejlett IT-iparának, valamint egészségtechnológiai cégeinek köszönhetően kiemelkedő eredményeket tud felmutatni a koronavírus elleni harcban is. Az ázsiai ország budapesti nagykövete a Portfolio-nak elmondta: a következő években sokkal szorosabbra fűznék kereskedelmi és gazdasági kapcsolataikat a V4-országokkal, így hazánkkal is. Shih-Chung Liu szerint ugyanis most dől el, merre indulnak, és milyen hatékonyak lesznek a gazdasági együttműködések a koronavírus utáni világban.