Jönnek a laborban tenyésztett húsok: ez a megoldás a globális élelmiszerkrízisre?

Idén negyedik alkalommal rendezik meg az MVM Future Talks talkshow-t, amely azzal a céllal jött létre, hogy a jövő társadalmi-tudományos kihívásait a technikai fejlődés tükrében, szakemberek segítségével, közérthető formában vizsgálja. Az idei évben az eseményt megelőzően hat közéleti szereplő bevonásával minidokumentumfilmeket készítettek „bolygóhatárok” témában, amely Földünk erőforrásainak és lehetőségeinek végességére utal. Az AI térnyerése, a közlekedés, az energiabiztonság, az élelmezés, a klímaváltozás és a hulladékkezelés témájában készült tartalmak alapján a nézők szavazással dönthették el, hogy melyik három területről szeretnének többet is hallani az élő talkshowban, amelyet majd streamen követhetnek – mondta a Portfolio-nak Bozóky Anita, az MVM Csoport kommunikációs igazgatója. A programsorozat vendégei voltak a korábbi években többek között Neil deGrasse Tyson asztrofizikus, Hayley Arceneaux asztronauta és Zábori Balázs orvosi fizikus is, idén pedig Michio Kaku elméleti fizikus, író és jövőkutató fogja megosztani véleményét a nézők által megszavazott témákban.

A cikk megjelenését az MVM Csoport támogatta.

Az MVM azért hívta életre 2020-ban a Future Talks tudományos talksow-sorozatot, hogy a jövőben felmerülő kihívások technikai fókuszú megoldásairól egy tudományos-szórakoztató műsort hozzanak létre. Bozóky Anita, a vállalat kommunikációs igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy a negyedik évadát kezdő talkshowban a korábbi években volt már szó számos tudományos újdonságról, az űrkutatástól az adatvezérelt jövőig. Mindez szórakoztató, közérthető formában valósult meg, olyan meghívott vendégekkel, akik többek között az asztrofizika, a terrorellenes hadviselés, a biotechnológia és az orvosi fizika elismert szakértői.

Hat problémakör, ami a bolygót leginkább veszélyezteti

Az idei téma a „bolygónk megmentése” összefoglaló nevet kapta: a globális, társadalmunkat leginkább veszélyeztető problémákra fókuszál a műsor, amelynek részeként hírességek bevonásával minidokumentumfilmeket készítettek a bolygóhatárok témakörében, vagyis a társadalom szempontjából legégetőbb, a Föld kapacitásait leginkább feszegető hat problémát vették górcső alá.

Az ismeretterjesztő műsorok az élelmiszerbiztonság, a klímaváltozás, a közlekedés, az energiabiztonság, a hulladékkezelés és a mesterséges intelligencia jelenét és jövőbeli kilátásait mutatják be

széles, kontinenseken átívelő perspektívából. A dokumentumfilmek október 25-e óta megtekinthetők az esemény hivatalos honlapján, és egyúttal szavazni is lehetett rájuk három héten át. Az a három téma lesz ugyanis részletesen körüljárva az élő műsorban, amely a legtöbb szavazatot kapta, a leginkább érdekli a nézőket.

A dokumentumfilmeket olyan hazai hírességekkel együttműködésben készítették el, mint például Nánási-Ördög Nóra műsorvezető, Wossala Rozina sztárséf, vagy Osbáth Norbert YouTuber. Az együttműködő nagykövetek az érdeklődésükhöz, szakmájukhoz közel álló területet választottak, hogy minél alaposabban és rétegeltebben tudják bemutatni az adott problémát.Wossala Rozina például az élelmiszerellátás jövőjét mutatja be videójában. Az ENSZ becslései szerint a világ népessége 2050-re eléri a 9,7 milliárdot. Az élelmiszertermelésnek lépést kell tartania ezzel a növekedéssel. Mindeközben az éghajlatváltozás hatása egyre inkább érezhető a termelésben: a szélsőséges időjárás, az aszály és az árvizek mind negatív hatással vannak a rá. A globális élelmiszerellátás ráadásul olyan kihívásokkal is szembesül, mint a vízhiány és az élelmiszerpazarlás. Rozina többek között szingapúri techcégeket is bemutat, ahol laborban tenyésztett húsokkal kívánnak megoldást biztosítani.

Az egyik legismertebb jövőkutató a sztárvendég

Az idei évben a műsor vendége lesz Michio Kaku elméleti fizikus, író, jövőkutató, aki rendszeres szereplője az amerikai tévé- és rádióműsoroknak tudományos témákban. Michio Kaku Több húr- és kvantum-térelméleti egyetemi tankönyv szerzője. Szuperhúrelmélet, szupergravitáció, szuperszimmetria és hadronfizika témakörében megjelent cikkeinek száma eléri a 170-et.

Az elméleti fizikus számos tudományos ismeretterjesztő könyvet is írt, többek között: Hipertér, Einstein kozmosza, Párhuzamos világok, A lehetetlen fizikája. A Hipertér bestseller lett, és mind a The New York Times, mind a The Washington Post az év legjobb tudományos könyvének választotta. A Párhuzamos világok a Samuel Johnson-díj döntőse lett, A lehetetlen fizikája pedig 2008 márciusától öt héten át vezette a The New York Times bestseller listáját.

Az élő adásban a hazai tudományos élet legkiemelkedőbb szakértőivel együtt beszélget, ütközteti majd véleményét a fenntartható jövőről, a bolygó megóvásáról, és arról, hogy hogyan lehet a technológiai vívmányokat a környezetvédelem szolgálatába állítani.

Bozóky Anita szerint a program létrehozása azért fontos az MVM Csoport számára, hogy az innovatív kezdeményezések ne csak a működésükbe épüljenek be, hanem minél szélesebb társadalmi rétegekhez eljussanak, a közvélemény a műsoron keresztül értesülhessen az aktuális tudományos és technikai újításokról, a következő évtizedeinket meghatározó trendekről.

A talkshow november 25-én kerül majd adásba, amelyet a nézők a program hivatalos honlapján keresztül élőben követhetnek majd.

A cikk megjelenését az MVM Csoport támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images