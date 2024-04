Az ukránok megállíthatják az oroszok offenzíváját, Moszkvát már szorítja az idő – Híreink az ukrajnai frontról hétfőn

Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW) agytröszt elemzése szerint Ukrajnának lehet esélye megfékezni egy nagyméretű orosz offenzívát. Az ukrán elnök vasárnap este adott interjút az amerikai NBC Newsnak, amelyben az ukrajnai háború lehetséges jövőjéről fejtette ki a véleményét, szerinte Moszkvának sietnie kell. Cikkünk folyamatosan frissül.