  • Megjelenítés
Meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét
Globál

Meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét

MTI
Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.

Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy a belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett "szörnyű gyilkosság" első ismert körülményeiről. Az elkövetőt keresi a rendőrség.

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén felkerült Oroszország szankciós listájára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Súlyos támadást érte Ukrajnát, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility