Meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét

Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.

Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy a belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett "szörnyű gyilkosság" első ismert körülményeiről. Az elkövetőt keresi a rendőrség.

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén felkerült Oroszország szankciós listájára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images