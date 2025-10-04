Egy ősöreg, lesajnált rendszer lehet a rettegett Iszkander nagy ellenfele? - Furcsa jelzések tűntek fel Ukrajnában

Lengyelország váratlan következtetést vont le az egyik, Ukrajnának exportált légvédelmi rendszeréről. Mariusz Marszałkowski lengyel elemző szerint az ukrán szolgálatban álló modernizált Sz-125 Nyeva-SC föld-levegő rakétarendszer sikeresen lőtt le orosz ballisztikus rakétákat, holott erre ez a rendszer elméletben nem is képes.

Nem sokkal korábban a harkivi ukrán légvédelmi dandár tett közzé egy felvételt egy Nyeva-SC rendszerről, amelyre számos cirkálórakéta-sziluett mellett nyolc ballisztikus rakétára emlékeztető szimbólum szerepel.

Marszałkowski ezzel párhuzamosan a járművön azonosította a lengyel álcázási mintát, valamint a MAZ-543-ra szerelt vezérlésért felelős kabint is.

Ukrajna 2022 végén kapta meg ezeket az erősen kiöregedettnek számító rendszereket. Az eredeti szovjet Nyeva ugyanis 1961-ben állt szolgálatba. A lengyel modernizáció során a kilövőket T-55 tank alvázra cserélték, a radart pedig az Elbrus rakétarendszerekből származó MAZ-543 járművekre szerelték. A legfontosabb, hogy az egész rendszert digitalizálták az 1990-es és 2000-es években, ami fokozott megbízhatóságot és hatékonyságot eredményezett.

Hagyományosan a Nyeva-SC rendszer és annak szabványos 5V27 rakétái így sem váltak képessé ballisztikus rakéták elfogására.

Az ukrán jelzések azonban mást sugallnak: legalább nyolc sikeres kilövést ballisztikus fenyegetések ellen, feltehetően Tocska-U vagy akár újabb Iszkander rakéták ellen.

Az egyik lehetséges magyarázat Ukrajna hazai rakétafejlesztéseiben rejlik. A 2010-es évek végén az ukrán mérnökök modernizálták az 5V27 rakétát 5V27D-M2 változattá, aktív radarkeresővel, új irányítórendszerrel és korszerűsített robbanófejjel látták el. Bár a hivatalos specifikációk soha nem tartalmazták a ballisztikus rakéták elfogását, ezek a fejlesztések meglepő képességeket biztosíthattak.

Egy másik magyarázat óvatosabb. Egyes elemzők szerint a jelzések nem feltétlenül felelnek meg szigorúan ballisztikus rakétáknak, hanem általános "rakéta" sziluetteket használhatnak cirkálórakéták vagy drónok ábrázolására, míg az aerodinamikai sziluettek más légi célpontokat jelölhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images