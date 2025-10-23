  • Megjelenítés
Európát sürgeti Zelenszkij, szükségük lenne a befagyasztott orosz vagyonra
Globál

Portfolio
Volodimir Zelenszkij az uniós vezetőket sürgeti, hogy mielőbb állapodjanak meg a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna támogatására történő felhasználásáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy mielőbb hozzanak döntést a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna támogatására történő felhasználásáról.

A Brüsszelben tartózkodó államfő az X-en közölte, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználására javasolt mechanizmus szerinte teljes mértékben jogszerű és méltányos. Hozzátette:

az ebből származó források jelentős részét európai szövetségesektől beszerzett fegyverek vásárlására fordítanák.

