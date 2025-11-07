  • Megjelenítés
Megjött a jelentés: illegális cselt használtak az oroszok a fronton - Az ukránok fordulatról beszélnek
Megjött a jelentés: illegális cselt használtak az oroszok a fronton - Az ukránok fordulatról beszélnek

Portfolio
Az orosz haderő megpróbált civil ruhába bújva beszivárogni Hriszhine településre – jelentette Telegram-oldalán az ukrán 7-es számú deszantos hadtest.

Az ukrán deszantosok azt állítják: kiszúrták az orosz katonákat, akik civil ruhában próbáltak beszivárogni Hriszhinébe és megállították őket. A település egy kisebb falu, Pokrovszk várostól északnyugatra található.

Összességében a pokrovszki helyzetről azt állítják:

az orosz támadás intenzitása visszaesett a térségben, az orosz csapatok most beásták magukat és erősítésre várnak.

Az ukrán erők folyamatosan támadják a városba érkező orosz járműveket.

Arra is kitértek, hogy Hriszhine és Pokrovszk mellett az oroszok a keleti Mirnohradot is támadják, az orosz hadsereg keletről próbál behatolni a településre – eddig sikertelenül.

A deszantosok explicit nem kommentálták a Pokrvoszk elfoglalásáról szóló orosz híreket.

Címlapkép forrása: Taras Ibragimov/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

