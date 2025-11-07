Öt napra teljesen lekapcsolták az internetet egy országban, ezalatt szörnyű dolgok történtek – Elkezdtek kiszivárogni a kormány rémtettei

Súlyos zavargások övezték a kelet-afrikai Tanzániában lezajlott október 29-i elnök- és parlamenti választásokat, melyeket az eddigi államfő, Samia Suluhu Hassan nagy fölénnyel, 98 százalékos szavazataránnyal nyert meg. Az elnök asszonynak azonban nem volt nehéz dolga, a két legnagyobb ellenzéki párt, a CHADEMA és az Act-Wazalendo ugyanis már eleve el sem indulhatott a megmérettetésen.
A CHADEMA vezetőjét és elnökjelöltjét, a korábban öt évig belgiumi száműzetésben élő Tundu Lissut még áprilisban tartóztatták le hazaárulás vádjával, és a választások előtt egy héttel helyettesét, John Heche-t is őrizetbe vették, mikor az éppen Tundu Lissu tárgyalására érkezett a bírósághoz. Pártja szerint az elnökhelyettest november 4-én, kedden a rendőrség ismeretlen helyre szállította. Csütörtökön ügyvédje azt mondta, az ellenzéki politikust fogva tartják, és terrorista cselekményekkel vádolják.
Ezek után nem meglepő, hogy az ellenzék már eleve nem ismerte el az október 29-i választásokat, melyeken Samia Suluhu Hassan ellen csak egy kis ellenzéki párt jelöltje indulhatott el, aki annak rendje és módja szerint jól ki is kapott. Miközben az ellenzéki CHADEMA bojkottra szólított fel, a választási bizottság 87 százalékos részvételt állapított meg a választásokon. Számos beszámoló érkezett választási csalásokról: a szavazóurnák hamis szavazólapokkal való megtöméséről, többször is voksoló választókról, nem kormánypárti szavazatszámlálók hiányáról vagy a számlálás alatt kiküldött külföldi megfigyelőkről. Az Afrikai Unió, melynek Tanzánia is tagja, és amely szintén megfigyelőket küldött, azt közölte, hogy a választás nem felelt meg a demokratikus normáknak.
A választás napján előbb Tanzánia gazdasági központjában és legnépesebb városában, Dar es-Salaamban törtek ki tüntetések, amelyek aztán átterjedtek más nagyvárosokra is. A rendőrség előbb vízágyúkat és könnygázt vetett be, később azonban éles lőszerrel is lőni kezdte a tüntetőket.
Protests erupt in Tanzania, after all major Opposition Candidates were disqualified from the election or jailed.The Government has blocked access to the internet.The protesters defied the curfew and ban on protests. pic.twitter.com/8Muez9NghW https://t.co/8Muez9NghW— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) October 30, 2025
Az első összecsapások után kijárási tilalmat vezettek be az országban, és az internetet is lekapcsolták.
Egyes beszámolók több száz halálos áldozatról szólnak. A CHADEMA szerint 800 halottja van a zavargásoknak és a rendőrség erőszakos fellépésének, a BBC-nek egy diplomáciai forrás 500 halottról beszélt. Egy helyi jogász civil szervezet vezetője szerint akár ezren is meghalhattak. Az ENSZ egyelőre 10 halálos áldozatról tud.
Samia Suluhu Hassan, aki november 3-án, hétfőn ismét elfoglalta hivatalát, elismerte, hogy voltak halálos áldozatok, de ezek számát nem közölte. Mahmoud Thabit Kombo külügyminiszter cáfolta, hogy a karhatalom túlzott erőszakot alkalmazott volna, szerinte csak „nagyon kevés kisebb incidens” történt, amelyeket bűnözői elemek okoztak.
A teljesen eltérő nyilatkozatok és számok miatt nem lehet megmondani, hogy pontosan hány halálos áldozata és sebesültje lehet a zavargásoknak. Hogy azonban a hatalom titkolhat valamit, jelezheti, hogy a kijárási tilalom felfüggesztése és az internetszolgáltatás újbóli elindítása előtt a rendőrség olyan üzenetet tett közzé, amelyben büntetéssel fenyegette azokat, akik olyan felvételeket tesznek közzé, amelyek pánikot okozhatnak vagy más emberek méltóságát sértik. Ezzel nyilván olyan felvételekre gondoltak, amelyek sebesült vagy halott embereket mutatnak.
Ellenzékiek és jogvédők szerint a kormány arra használta fel a tüntetéseket és az internet öt napig tartó lekapcsolását, hogy leszámoljon egyes politikai ellenfeleivel. Hozzátartozók több olyan beszámolót is közzétettek, melyek szerint a karhatalom olyanokat is lelőtt az utcán, akik részt sem vettek a demonstrációkon. A sportolók közvetítésével foglalkozó Viral Scout Management X-oldalán azt közölte, hogy összesen hét fiatal ígéretes labdarúgó tehetséget lőttek le az „értelmetlen erőszakcselekmények során”. A focisták 15 és 22 év közöttiek voltak.
Az Economist szerint a most lezajlott események jelentik az Afrikában relatíve békésnek és prosperálónak számító Tanzánia „Tienanmen-pillanatát”, utalva a pekingi Tienanmen téren történt 1989-es véres eseményekre, mikor a kínai pártállam brutálisan leverte a demokratikus tüntetéseket. A 2021-es hatalomra lépése során a nagyobb demokrácia felé tett lépéseket ígérő Samia Suluhu Hassan egyre biztosabban építi ki egyszemélyes diktatúráját Tanzániában, és mostanra sikerült lerombolni hazája reputációját, mint egy instabil térség stabil országáét.
Címlapkép: Samia Suluhu Hassan 2021-ben. Forrás: Luke Dray/Getty Images
