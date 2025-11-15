  • Megjelenítés
Új halálos járvány tört ki, egyelőre nincs rá jóváhagyott gyógymód
Globál

Új halálos járvány tört ki, egyelőre nincs rá jóváhagyott gyógymód

Portfolio
Etiópia megerősítette az ország első Marburg vírusos járványát, miután a gyanús esetek mintái pozitívnak bizonyultak. A WHO és az Afrikai Betegségmegelőzési Központ gyors támogatást küldött, miközben a hatóságok a járvány megfékezésén és a határon átnyúló terjedés megelőzésén dolgoznak.

Etiópia először jelentett Marburg vírusos megbetegedést, miután a déli régióból több gyanús, vérzéses lázzal járó esetet vizsgálatra küldtek és a tesztek igazolták a fertőzést.

A WHO közlése szerint eddig kilenc esetet azonosítottak, köztük egészségügyi dolgozókat is, a fertőzés pedig ugyanahhoz a törzshöz tartozik, amely korábban más kelet afrikai országokban is felütötte a fejét.

A WHO és az Afrikai CDC méltatta Etiópia gyors reagálását és azonnali járványügyi intézkedéseit.

A Marburg vírus erősen fertőző és gyakran halálos, kezdeti tünetei a magas láz, erős fejfájás és izomfájdalom, sok betegnél pedig egy héten belül súlyos vérzés alakul ki. A betegségnek nincs jóváhagyott gyógymódja, bár korábban már alkalmaztak kísérleti terápiákat, például remdesivirt, amelyet Ruanda is használt egy korábbi járvány során.

Még több Globál

Támadás érte Oroszország végítéletnapi állomását, a köd leple alatt törnek utat az orosz páncélosok - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Korrupciós botrány Ukrajnában: nagytakarítás jön az energetikában

Az Egyesült Államok egyetlen döntése katasztrofális helyzetbe hozhatja az amerikai haditengerészetet, Kína pedig örömködve nézi

Etiópia és Dél Szudán egészségügyi hatóságai közösen próbálják megakadályozni a határon átnyúló terjedést, ami különösen nehéz a térség túlterhelt egészségügyi rendszere miatt. A WHO háromszázezer dollárt különített el a gyors támogatásra, egészségügyi felszerelést és izolációs sátrat küldött, valamint egy első reagáló csapatot is mozgósított, mert a korai folyadékpótlás és támogató kezelés jelentősen javíthatja a túlélési esélyeket.

Kapcsolódó cikkünk

Félreverik a harangokat: Európába kerülhet a következő halálos vírus Afrikából

Ismeretlen, halálos járvány ütötte fel a fejét, azonnal intézkedik a nemzetközi hatóság

Dermesztő járvány jelent meg: 48 óra alatt végez a fertőzöttekkel az ismeretlen kórság

Figyelmeztet a WHO: újra felütötte a fejét a halálos kór

Címlapkép forrása: Md Ariful Islam via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Egész egyszerűen kiürítette a raktárait Moszkva legfontosabb szövetségese - Bajba kerülhet az orosz frontvonal
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility