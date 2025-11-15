Új halálos járvány tört ki, egyelőre nincs rá jóváhagyott gyógymód

Etiópia először jelentett Marburg vírusos megbetegedést, miután a déli régióból több gyanús, vérzéses lázzal járó esetet vizsgálatra küldtek és a tesztek igazolták a fertőzést.
A WHO közlése szerint eddig kilenc esetet azonosítottak, köztük egészségügyi dolgozókat is, a fertőzés pedig ugyanahhoz a törzshöz tartozik, amely korábban más kelet afrikai országokban is felütötte a fejét.
A WHO és az Afrikai CDC méltatta Etiópia gyors reagálását és azonnali járványügyi intézkedéseit.
A Marburg vírus erősen fertőző és gyakran halálos, kezdeti tünetei a magas láz, erős fejfájás és izomfájdalom, sok betegnél pedig egy héten belül súlyos vérzés alakul ki. A betegségnek nincs jóváhagyott gyógymódja, bár korábban már alkalmaztak kísérleti terápiákat, például remdesivirt, amelyet Ruanda is használt egy korábbi járvány során.
Etiópia és Dél Szudán egészségügyi hatóságai közösen próbálják megakadályozni a határon átnyúló terjedést, ami különösen nehéz a térség túlterhelt egészségügyi rendszere miatt. A WHO háromszázezer dollárt különített el a gyors támogatásra, egészségügyi felszerelést és izolációs sátrat küldött, valamint egy első reagáló csapatot is mozgósított, mert a korai folyadékpótlás és támogató kezelés jelentősen javíthatja a túlélési esélyeket.
Címlapkép forrása: Md Ariful Islam via Getty Images
