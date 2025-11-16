  • Megjelenítés
Brutális időjárási fordulat jön holnap
Brutális időjárási fordulat jön holnap

Holnap markánsan változik az időjárás: nyugat felől egy erős hidegfront éri el az országot, amely többfelé zivatarokat, viharos szélrohamokat és helyenként jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.

A HungaroMet szakértői szerint a következő napokban sarkvidéki eredetű levegő zúdul be, ezért a déli országrészben elszórt zivatarokra, estétől pedig nagy területen

60–80 km/h-s északnyugati széllökésekre kell számítani,

miközben északnyugaton a napi csapadékösszeg meghaladhatja a 20 millimétert.

580509437_1282856310537479_5076506912575215499_n
HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

