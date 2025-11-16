Egy hét maradt, aztán jöhet a kényszerállamosítás Szerbiában

A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok azt várja, hogy az oroszok minél előbb és teljesen vonuljanak ki a szerb NIS olajvállalatból, amire három hónapos határidőt szabtak, hogy új befektetőt találjanak.
A cégben többségi részesedéssel rendelkező Gazprom Nyeft és Gazprom már reagált is erre, és értesítették az amerikai Pénzügyminisztérium szankciós hivatalát (OFAC), hogy készek átadni az irányítást egy harmadik félnek.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a szerb hatóságok vizsgálata alpaján mindössze november 25-ig van elegendő nyersolaj a finomító működtetésére.
Vucic a legutóbbi kormányülésen azt hangsúlyozta:
a döntést a következő hét napban meg kell hozni...a finomítónak működnie kell.
Az elnök egyértelművé tette, hogy bár opció, de el akarják kerülni a vállalat teljes államosítását, mert ez hosszú távon diplomáciai és gazdasági konfliktusokat okozhat. Ugyanakkor jelezte, hogy ha az orosz tulajdonosok tárgyalásai egy meg nem nevezett ázsiai és egy európai érdeklődővel (ami akár a Mol is lehet) nem jutnak dűlőre, Szerbia kész a piaci árnál magasabb összeget is megfizetni az NIS megmentéséért.
