Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet

A megállapodást a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger és magas rangú román tisztviselők, köztük Radu Miruță gazdasági miniszter és Ionuț Moșteanu védelmi miniszter közötti tárgyalások után véglegesítették.

A vállalat képviselői szerint a szerződés helyi gyártásra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz, ami a román-német védelmi együttműködés új szakaszát jelenti. A tárgyalásokban részt vevő román kormánytisztviselő elmondta, hogy a megállapodás tükrözi Románia azon törekvését, hogy csúcstechnológiás katonai platformokat szerezzen be, miközben a hazai ipar is profitál belőle.

Az első szállítmány 298 harcjárműből áll.

A megállapodás a Rheinmetall eddigi legambiciózusabb romániai projektje, amely kötelező érvényű helyi gyártási kötelezettségvállalásokat is tartalmaz. A román hatóságok megerősítették, hogy az összeszerelés egy részét belföldön végzik, amint a parlament jóváhagyja a gyalogsági harcjármű program végleges megvalósítását.

A Rheinmetall már jelen van Romániában a Mediașban működő létesítményén keresztül, amely "speciális járműveket és teherautókat gyárt és korszerűsít mind civil, mind katonai piacok számára". Ez az üzem várhatóan a Lynx programot is támogatni fogja.

Emellett a Rheinmetall bejelentette, hogy "a világ legmodernebb lőporgyárát" építi fel a Brassó megyei Victoriában. A vállalat közlése szerint a telephely több mint 500 millió eurós (580 millió dolláros) beruházást kap, és "több száz munkahelyet teremt, valamint megerősíti az ország védelmi iparát".

Címlapkép forrása: Magyar Honvédség