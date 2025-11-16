Mindenki erről beszél most, egy valódi világsztár lett szabad a piacon, de nem úgy, ahogy sokan gondolják

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A sztori szemléltetését nem a november 13-i nappal kezdjük, hanem inkább egy árfolyamcharttal, mert ez már a nulladik pontnál sok mindent megmagyaráz és sok mindent bele lehet látni. Makroközgazdász szemmel:

a kíméletlen versenypiac egyik eredményét többek között.

Az Under Armour részvényárfolyamának alakulását mutatja be a lenti grafikon hosszú távon. Ebből látható, hogy a cég papírjai 2010 óta nem látott mélyponton forognak.

A fenti hosszú távú teljesítmény fényében az aktuális események hatása szinte észrevétlen. Amikor megjelent a hír arról csütörtök éjszaka, hogy az Under Armour és Stepch Curry partnersége, vagy inkább szövetsége megszűnik, a társaság papírjai 4%-ot veszítettek azonnal az értékükből. Ám ez azért nem volt feltűnő a fenti charton, mert csak idén a sportgyártó vállalat árfolyama 40%-ot zuhant. A vállalat piaci szenvedése régóta tart, mi is írtunk erről korábban, és a társaság egy racionalizáló folyamat kellős közepén van. A szétválással kapcsolatos bejelentéssel egyidőben azt is közölte például, hogy a mostani leválás és szerkezetátalakítás költségei rövid távon 255 millió dollárra fognak rúgni, de a kosárlabda üzletágból még 100-120 millió dolláros bevételre számít a jelenlegi pénzügyi év végéig. Azt is közölték, hogy a szétválás várhatóan nem lesz „jelentős hatással” az Under Armour pénzügyi eredményeire vagy jövedelmezőségére. Nagy kérdés, hogy a költségcsökkentések mennyire tudják stabilizálni középtávon a márka működését, amely az elmúlt 8 negyedévben csökkenő eladásokat produkált, 2024 tavaszán látványos vezetőváltás történt (az alapító Kevin Plank visszatért a vezérigazgatói pozícióba, a korábbi ügyvezető elnöki tisztségből, Mohamed El-Erian lett a board elnöke).

A szakítás tehát nagyon érzékeny szakaszban éri a vállalatot, de a jelek szerint ez is inkább csak egy tünet, a vállalat szenvedésének tünete.

Nemrégiben megjelent elemzésünkben mutattuk be a versenypiac működését a futócipők terén:

A versenyhelyzet ezen sportszerek ezen részpiacán is drámaian megváltozott az elmúlt időszakban. A hagyományos, megkerülhetetlennek hitt márkák (például a Nike, Adidas) is küzdenek, hogy megtartsák piaci pozícióikat, a feltörekvő márkák ugyanis magukhoz csábítják a legjobb sportolókat és megnyerik maguknak az újabb generációkat. Az Under Armour azt hirdeti, hogy a szétválás után jobban fognak fókuszálni a fő termékre, az eladások újjáélesztése érdekében.

A CNBC szerint az Under Armour nagyban támaszkodott Curry népszerűségére, az együttműködés a márka működésének középpontjában állt. Ezért is érdekes a hirtelen szakítás, amely kérdéseket vet fel, hogy mi is állhat a háttérben. Egy 2016-ig visszanyúló átiratok áttekintése szerint az elmúlt kilenc évben Curry szinte minden negyedéves eredménybeszámolós Under Armour telefonhíváson szóba került. A legutóbbi, múlt heti telefonhíváson azonban nem esett szó Curryről vagy a partnerségről. A telefonhívás során Plank a márka futballban rejlő lehetőségeiről beszélt, és utalt arra, hogy a kosárlabdában is többet tehetnének. "Alulméretezettek vagyunk a bennünk lévő potenciálhoz és a növekedési lehetőségünkhöz képest. Tehát közeledünk ahhoz a pozícióhoz, ahol jogunk van játszani, jogunk van nyerni, és úgy gondoljuk, hogy egy kicsit jobban is teljesíthetünk" - értékelte a vezérigazgató a piaci helyzetet. Ez arra utalhat, hogy az Under Armournak a romló piaci és pénzügyi helyzetében kezdett relatív "egyre drágábbnak" hatni a Curry-deal.

A Curry-biznisz

2013-ban Curry sokkolta a cipővilágot azzal, hogy a Nike helyett az Under Armourhoz szerződött, amely akkoriban még sokkal kevésbé volt ismert, főleg globálisan. Az "önálló" Curry Brandet 2020-ban indították útjára. 2023-ban a márka új, hosszú távra hosszabbította meg szerződését a sportolóval, és Curry lett az almárka elnöke, az Under Armour zászlaja alatt. A megállapodás részeként a játékos 8,8 millió Under Armour törzsrészvényt kapott, amelyek akkori értéke 75 millió dollár volt. Sokan akkor azt mondták, hogy az UA célja, hogy olyan keretrendszert alakítsanak ki, amilyet a Nike elért a kvázi önálló Jordan branddel.

Hogyan tovább?

Curry megtarthatja tehát az önálló Curry Brandet (azzal kapcsolatban egyelőre ellentmondó információk vannak, hogy a splash logót magával viheti-e, ami az alábbi cipőn látható), még egy cipősorozatot dobnak közösen a piacra az UA márkával (2026 februárban jelenik meg és októberig gyártják majd). A piaci szereplők és kosárrajongók viszont már óriási lázban égnek és az érdekli őket igazán, hogy

összebútorozik-e valamelyik sportszergyártóval, és ha igen, melyikkel áll össze ezek után Steph Curry, vagy tényleg elindul a teljes önállósodás útján?

Ebből kifolyólag adódik a következő kérdés: vajon követőit, rajongóit, az eddig az ő cipőit sportolás céljából, vagy gyűjtés céljából választó vásárlóit rá tudja-e venni, hogy kövessék őt bárhová.

Fotó: Andrew Wevers/Getty Images

A mai modern üzleti világban a sportszergyártókkal leszerződő híres játékosok nem elégszenek meg csak azzal, hogy a márka egyik arca lesz, részesedést várnak el, még akkor is, ha ez nagyobb igazodást jelent a vállalathoz. Cserébe a társaság beleszólást ad a játékosnak és közvetlen menedzsmentjének abba, hogy merre fejlesszék a játékosra épülő sportvonalat, az egyedi, játékos nevét és logóját viselő sportszereket, cipőket (signature shoes) közösen tervezhetik (ezt csinálja a Jordan márka, amikor szinte már albrandeket hoz létre Luka Doncic Lakers-sztárnak, Jason Tatum Boston-játékosnak, stb.), vállalati részvényekkel és természetesen jogdíjakkal motiválják őket. A The Athletic cikke emlékeztet arra, hogy voltak már a közelmúltban ilyen szakítások, gyártó és játékos között (Kawhi Leonard és a Nike, Kyrie Irving és a Nike), ám akkor a játékosok nem tarthatták meg a saját logójukat, Currynél ez elképzelhető.

Mindezek alapján nem zárható ki, hogy a Golden State Warriors 37 éves játékosa partnerségre lép egy nagyobb márkával, ha például a Nike vadássza le, akkor ismét egy hatalmas színpadra térhet vissza a világszerte ismert játékos a saját termékeivel. Azok után erősödtek fel a Nike-val kapcsolatos pletykák, amikor a szakítás bejelentésének napján Curry már egy Nike Kobe 6-os cipőben melegített be.

Steph Curry warming up in some Nikes tonight in San Antonio pic.twitter.com/3kOsPhiYgO https://t.co/3kOsPhiYgO — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 15, 2025

De lehetőségként ott van a feltörekvő New Balance márka, vagy a piacon szintén jelenlévő Puma vagy Rebook, valamint az egyre erősebb és nagy sztárokat leigazoló kínai gyártókról sem szabad megfeledkezni, mint a Li-Ninggel vagy az Anta.

Ami külön értékessé teszi a Curry Brandet önállóan is az az, hogy már most is van szerződése más NBA-sztárokkal, akik ezt a márkát viselik, így például a spursös De’Aaron Fox, akinek legújabb jellegzetes cipője, a Curry Fox 2” nemrég jelent meg. Egyes értelmezések szerint bár az Under Armournak egyedi megállapodásai vannak ezekkel a sportolókkal, a kosárlabdasztárnak elővásárlási joga van. Ez azt jelenti, hogy Steph Curry magával vihetné a sportolókat.

Az Under Armournak tehát nem lesz könnyű dolga: ikonikus partnerét veszíti el, aki másokat is magával vihet, nehezebb lesz új atlétákat leigazolni, így a teljes kosárlabda-üzletága meggyengülhet - vetítik előre Wall Street-i elemzők. A Jefferies elemzője, Randal Konik viszont úgy jellemezte az alapító Kevin Plank átszervezési kezdeményezéseit, hogy azok az alapokhoz való visszatérést jelzik és a befektetők akár értékelhetik is ezt. A gyártó legfrissebb üzleti számai veszteséget mutattak, mivel csökkentek a márka eladásai a második negyedévben és várakozása szerint ez a trend folytatódni fog ebben a pénzügyi évben (a második negyedévben 18,8 millió dolláros mínuszt halmozott fel, szemben az egy évvel ezelőtt látott 170,4 millió dolláros nyereséggel, és bevételei is 5%-kal csökkentek), ennek nyimán legutóbb már rontotta az egész éves eredményre vonatkozó előrejelzését is (56-71 millió dolláros működési veszteség).

Egyes, a sneakerpiacot közelről követő amerikai szakértők szerint az Under Armour sosem tudta igazán értékelni, hogy milyen értekkel rendelkezik Curry személyeben. Nem igazán építettek fel a cipők mögé a sporton túlmutató érteket. Nick Engwall iparági szakértő szerint a Nike és az Adidas ezt megértette az UA-val szemben. Pedig a gyártó akkoriban a megfelelő időben rendelkezett a megfelelő értekkel.

Ezért is különösen érdekes, hogy a pár évvel ezelőtt még örökéletűnek hirdetett partnerség ilyen rövid idő alatt véget ért.

Stephen Curry, a Golden State Warriors játékosa, miután az utolsó másodpercekben pontot szerzett az Oklahoma City Thunder ellen az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság rájátszásában, a Nyugati fõcsoport döntõjének hetedik mérkõzésén a kalifornai Oaklandben 2016. május 30-án. A Golden State Warriors 96-88-ra gyõzött, és bekerült a döntõbe, ahol a Cleveland Cavaliers lesz az ellenfele. Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo

Ha abból indulunk ki, hogy Curry hogyan játszott azon a napon a San Andonio Spurs ellen (Michael Jordanhoz csatlakozott, mint a második 37 év feletti játékos, aki egymást követő meccseken 45+ pontot szerzett), mikor nyilvános lett a szakítása az Under Armour-ral, akkor azt mondhatjuk, hogy a kosaras sztár nagyon elszánt. Erre utal a bejelentés napján megjelent közleménye is, amiben úgy fogalmazott, hogy "izgatottan várom a jövőt, amely

az agresszív növekedésre összpontosít,

és folyamatos elkötelezettséggel áll a következő generáció számára".

Curry az év elején a CNBC Sportnak elmondta, hogy reméli, a Curry Brand túléli játékos-pályafutását, és olyan márkává válik, amelyet más sportolók is magáénak éreznek – hasonlóan a Nike Jordan Brandjéhez.

Mikor legutóbbi mérkőzése után megkérdezték (amikor felvette bemelegítéshez a Nike Kobe 6-os párt) Curry azt felelte: "ha az a kérdés, hogy nyitott vagyok-e bármilyen lehetőségre, ami illik hozzám, a válaszom: mindent ki fogok próbálni". Arról is beszélt, hogy a sportcipőipar nehéz piac, komoly kihívásokkal.

Mitől lehet érték a Curry Brand?

Curry nem egészen biztos benne, hogy mi lesz a következő lépése a cipőválasztásban, de elfogadja a gondolatot, hogy a jövőben különböző lehetőségei lesznek - tudósított nemrégiben a The Athletic. Azt is mondta, hogy

szabadügynök vagyok. Itt vagyok, új kezdetek előtt állok.

„Mindannyiunknak büszkének kell lennünk arra, amit elértünk azzal, hogy egy kosárlabda márkát, vagy egy olyan márkát és kategóriát, amely korábban nem igazán létezett, oda juttattunk, ahová eljutottunk. De izgatottan várom a jövőt" - érzékeltette.

A 200-300 millió dollárra becsülhető vagyonával Steph Curry nem kiemelkedően tehetős, viszont a sportólók között a felső középmezőny tetején helyezkedik el. Tény viszont, hogy jelenleg erőteljes inflowt kap jövedelmi oldalról (második legtöbbet kereső aktív sportoló a világon) és az NBA-ben jelenleg a legjobban fizetett kosaras ebben az évben.

Sportteljesítményének és az elmúlt évek tudatos építkezésének köszönhetően az egyik legértékesebb sportmárka a neve, hatalmas követőszámmal rendelkezik, milliós rajongói bázissal világszerte és az is önmagában értékes, hogy olyan felépítményre volt képes, mint a Nike és a Jordan. Amikor egy ilyen érték felszabadul a piacon, akkor igazán beindulnak a találgatások, hiszen már egy ismert brandről beszélünk, nem a nulláról kell felépítenie egy-egy márkának, amely le akar csapni rá. Előnye továbbá, hogy reputációja is magas, hiszen múltja botrányoktól mentes, sokan tudnak vele könnyedén azonosulni, és mint ilyen nincs magas szinten a PR-kockázat, amikor egy-egy játékos negatív hírek mentén kerül be a médiába.

A márka magas értékével szemben azonban vannak ellenérvek is. Az egyik az életkora a szakértők szerint, 37 évesen sokak szerint már túlvan pályája csúcsán, ezért az a fontos kérdés, hogy még hány éven keresztül képes ott lenni az NBA-liga top játékosai között, akinek a felszerelései miatt megrohanják a rajongók és játékosok a boltokat. Ugyanakkor érdemes azt is kiemelni, hogy a Jordan brand is Michael Jordan visszavonulása után futott csúcsra. Curry így képes lehet a hosszú távú potenciálra a márkája tekintetében, akár visszavonulása után is (egy ilyen forgatókönyv nyilvánvalóan átalakulást igényel a Curry brand jövőjét illetően, sportvonalról lifestyle vonal felé).

Az is egy szempont, hogy az Under Armour miért engedte el a kincset, ha azt aranytojást tojó eszköznek tartjuk. Könnyen lehet, hogy a brand és a Curry-márka a jelenlegi éles versenyben már nem tudott helytállni, vagyis a kosaras teljesítménye önmagában már nem volt elég az öldöklő csatában a sportszerpiacon. És az is tény, hogy ezen alszegmensben (kosaras márkák sztárok köré összpontosítva) óriási a verseny, ahogy fentebb bemutattunk néhány nevet és almárkát (és a kínai gyártók nagyot akarnak harapni itt is).

Az új partner, mikor fontolóra veszi a Curryvel való megállapodást, minden bizonnyal mérlegelni fogja az együttműködés hosszú távú potenciális hatásait, de azt is, hogy ez egy rendkívül telített piac, éles versennyel, mind innovációban, mind az árazásban. Egy ilyen új együttműködés tehát sokkal inkább egy drága stratégiai húzás lehet, komoly potenciállal, mint egy tuti aranybánya. Az Under Armour-ral való együttműködés utolsó évei alapján ugyanis bebizonyosodott, hogy Curry szerepe hatalmas pluszt jelent egy márka építésében, de közben a pénzügyi oldalon jelentős költség is (erre utal, hogy a szakítás után a gyártó azt közölte, hogy nem várnak jelentős negatív fejleményt a profitabilitásban), amit valószínűleg a nagy gyártók, vagy a nagyra törő szereplők (kínai gyártók) akarnak és képesek bevállalni a sportszergyártó piacon a jövőben. 12 évvel ezelőtt Curry igazi aranyhal szereplőnek tűnt, ám mégsem nőtt akkora méretűre a termékeinek értékesítése, hogy kitermelje a játékos jelentős kompenzációs csomagját. Ezen a ponton most az az igazi kérdés, hogy a sportszergyártó vállalatok mit látnak Steph Curryben, aki a pályán még mindig különleges teljesítményre képes.

Az amerikai Stephen Curry ünnepel, miután 98-87-re gyõztek a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kosárlabda-bajnokságának döntõjében játszott Franciaország-Egyesült Államok mérkõzésen a párizsi Bercy Arénában 2024. augusztus 10-én. Fotó: MTI/EPA/Caroline Brehman

Steph Curry és a kosárlabdában betöltött jelentős szerepe

Elemzésünk elsődlegesen nem azt a célt szolgálta, hogy bemutassa Steph Curry sportszakmai oldalát, de mivel az ő brandértéke, valamint ismertsége, vagyis sztársága is különleges képességeiből és tehetséges játékából fakad, érdemes megemlíteni, hogy mire is képes az NBA-sztár. Ennek alátámasztása céljából csak két rövidebb "ismertetést" hagyunk itt cikkünk végén.

A pár évvel ezelőtt Curryről megjelent dokumentumfilm részletesen mutatja be, hogy a sportoló hogyan jutott el idáig a profi kosárlabda világában és hogyan változtatta meg az egész játékot (3 pontos forradalom).

Can’t wait for you to see my @AppleTV original #UnderratedFilm on July 21 where I take you down memory lanehttps://t.co/Mr9gh5sXZR pic.twitter.com/yaVrJqbOQa https://twitter.com/AppleTV?ref_src=twsrc%5Etfw — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 26, 2023

Vagy azokat a jeleneteket is tudjuk ajánlani, amelyekkel 2024-ben a párizsi olimpián nagyban hozzájárult az USA válogatottjának aranyéreméhez.

Címlapkép: Stephen Curry, a Golden State Warriors 30-as számú játékosa reagál, miután egy látványos dobás után pontot szerzett és még büntetőt is dobhatott a San Antonio Spurs ellen egy NBA Gold Cup-mérkőzés második félidejében a Frost Bank Centerben, 2025. november 14-én, San Antonióban. Forrása: Ronald Cortes/Getty Images

