Így járnak a kritikusok: egykor Putyin jobbkeze volt, először ügynökké, most terroristának nyilvánították

Az orosz pénzügyi felügyelet feltette Mihail Kaszjanov volt orosz miniszterelnököt (címlapképünkön) és Szergej Gurijev közgazdászt a szélsőséges tevékenységben vagy terrorizmusban érintett szervezetek és magánszemélyek listájára.

A listán szereplő személyek pénzeszközeit a vonatkozó törvényeknek megfelelően a bankok befagyasztják, és felfüggesztik a számukra nyújtott szolgáltatásokat.

Kaszjanov és Gurijev is emigrációban él, előbbi Lettországban, utóbbi Franciaországban.

Gurijev a 2010-es évek elején az orosz kormány egyik tanácsadója volt, részt vett az orosz Sberbank vezetésében, és számos, Vlagyimir Putyin politikáját bíráló írást jelentetett meg a hazai és a nemzetközi sajtóban, ami miatt egyre inkább veszélyben érezte magát, ezért 2013-ban elhagyta hazáját.

Kaszjanov az 1990-es években az orosz pénzügyminisztériumban dolgozott. Először pénzügyminiszter, 2000-ben pedig miniszterelnök lett.

Lényegében Putyin teljes első elnöki ciklusa alatt, egészen 2004-ig ő volt oroszország kormányfője.

Távozása után egyre kritikusabb hangot ütött meg Putyinnal szemben, 2008-ban az elnökválasztáson is el akart indulni, de a választási bizottság kizárta a versenyből. 2022 májusában, az ukrajnai háború kitörését követően hagyta el az országot. 2023-ban külföldi ügynökké nyilvánították.

Októberben Mihail Hodorkovszkijjal, a Yukos olajtársaság volt vezetőjével és másokkal egyetemben vádat emeltek ellenük a hatalom megragadására tett kísérlet és terrorista közösség szervezése ügyében folyó egyik büntetőeljárásban.

A volt kormányfő és a közgazdász részt vett a nemkívánatosnak nyilvánított Oroszországi Háborúellenes Bizottság tevékenységében, amelynek célja az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint

a hatalom erőszakos megragadása és az alkotmányos rend megváltoztatása az Oroszországi Föderációban.

