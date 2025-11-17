  • Megjelenítés
Beigazolódtak a legrosszabb félelmek: NATO-tagállam területén történt robbantásos szabotázs
Robbantásos szabotázsakció történt a Varsó-Lublin vasútvonalon, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint - közölte a Wiadomosci.

A miniszterelnök közölte, hogy a Mika falu közelében található vasúti pályát robbanószerkezettel rongálták meg.

Sajnos a legrosszabb gyanú beigazolódott. Szabotázsakció történt a Varsó-Lublin útvonalon

- jelentette ki Tusk.

A vészhelyzeti szolgálatokat egy "incidens" bejelentése után riasztották a Puławy közelében található vasúti pályához. Az információt Karolina Gałecka, a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium szóvivője is megerősítette a TVN24 televíziónak, hozzátéve, hogy a megfelelő egységek a helyszínen dolgoznak és információkat gyűjtenek.

Vasárnap reggel egy mozdonyvezető telefonon jelentette a vasúti infrastruktúra rendellenességeit Życzyn térségében, a Garwolin megyében található PKP Mika vasútállomás közelében.

A robbanás szerencsére nemkövetelt áldozatokat, illetve egyelőre arról sem érkeztek hírek, hogy a vonalon közlekedő szerelvények megrongálódtak volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

