Beigazolódtak a legrosszabb félelmek: NATO-tagállam területén történt robbantásos szabotázs

A miniszterelnök közölte, hogy a Mika falu közelében található vasúti pályát robbanószerkezettel rongálták meg.
Sajnos a legrosszabb gyanú beigazolódott. Szabotázsakció történt a Varsó-Lublin útvonalon
- jelentette ki Tusk.
A piece of railroad was damaged in Poland, one connecting Warsaw with Dorohusk station close to the border with Ukraine.PM Tusk said a sabotage cannot be ruled out for now. An investigation is in progress.Dyspozytura Trakcji published the photos of the damaged railroad and… pic.twitter.com/yVUtsHvgKQ https://t.co/yVUtsHvgKQ— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2025
A vészhelyzeti szolgálatokat egy "incidens" bejelentése után riasztották a Puławy közelében található vasúti pályához. Az információt Karolina Gałecka, a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium szóvivője is megerősítette a TVN24 televíziónak, hozzátéve, hogy a megfelelő egységek a helyszínen dolgoznak és információkat gyűjtenek.
Vasárnap reggel egy mozdonyvezető telefonon jelentette a vasúti infrastruktúra rendellenességeit Życzyn térségében, a Garwolin megyében található PKP Mika vasútállomás közelében.
A robbanás szerencsére nemkövetelt áldozatokat, illetve egyelőre arról sem érkeztek hírek, hogy a vonalon közlekedő szerelvények megrongálódtak volna.
