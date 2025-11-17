Megszólalt a Fitch Trump védőhálójával kapcsolatban: nem egyértelműek a hatások

A Fitch szerint egy esetleges amerikai pénzügyi védőháló hatása jelenleg nem árazható be egyértelműen a magyar államadósság-besorolásba - írta meg a Reuters.

A hitelminősítő közölte, hogy

egy amerikai pénzügyi védőháló előnyei nehezen számszerűsíthetők, és Magyarország folyamatos piaci finanszírozási hozzáférése miatt nincs is rá közvetlen szükség.

A Orbán Viktor miniszterelnök, a kormányzat több tagjával együtt a hónap elején tett látogatást Washingtonban, ahol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével tárgyalt. A találkozót követően az amerikai olaj és gásszankciók alóli mentesség mellett a pénzügyi, gazdasági megállapodások kapták a legnagyobb figyelmet.

A kormányfő a találkozóról hazafelé tartva a repülőgépe számolt be róla, hogy egy úgynevezett "védőpajzs" létrehozásáról állapodtak meg az Egyesült Államokkal, amelynek értelmében az amerikai fél kész mentőövet nyújtani Magyarországnak, ha a magyar valuta, gazdaság vagy a költségvetés meggyengülne. A témában készült elemzéseink arra mutatnak rá, hogy a pénzügyi megállapodás értelmében az amerikaiak által nyújtott segítség elsősorban abban a helyzetben lehet csak releváns, ha a magyar pénzügyi rendszer jelentősen meggyengülne. Jelenleg, a forint erősödése mellett ilyen helyzet nem áll fent.

Erich Arispe, a Fitch feltörekvő európai szuverén minősítésekért felelős vezetője szerint a múlt héten bejelentett, 5%-ra emelt hiánycél a vártnál magasabb, ám eddig nem okozott piaci riadalmat.

Arispe szerint az Egyesült Államok ilyen jellegű gazdasági támogatása alapvetően pozitív lehet, de további részletek kellenek. Úgy fogalmazott: nehéz beárazni valamit, ha nem ismert, mikor és hogyan lenne bevethető, és az Egyesült Államok akár politikai feltételekhez is kötheti. Szerinte jelen körülmények között legfeljebb védőhálóként szolgálhatna, és a mostani gazdaságpolitika, valamint a külső forrásokhoz való hozzáférés alapján nem tűnik kritikusnak.

Az 5%-ra emelt idei és jövő évi hiánycéllal kapcsolatban Arispe jelezte: a választások előtt némi csúszás várható volt, tekintve, hogy a kormány adócsökkentési és béremelési programot indított a támogatottság erősítésére.

Ez valamivel meghaladja azt, amire számítottunk

– mondta. "Idén 4,6% GDP-arányos hiánnyal kalkuláltunk, 2026-ra pedig gyorsabb konszolidációt várunk 4% felé."

A Magyarország BBB minősítését és stabil kilátását meghatározó tágabb képhez tartozik a 72%-os adósság/GDP arány, amely jóval a BBB-kategória 58%-os mediánja felett van, miközben az elsődleges hiány – vagyis a kamatkiadások nélküli egyenleg – a GDP kevesebb mint 1%-a. "Nem egy konkrét adósság/GDP-szint elérése a lényeg; számunkra a közpénzügyekre leselkedő kockázatok felépülése és az adósságpálya a meghatározó" – fogalmazott Arispe.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio