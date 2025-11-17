Zöld utat adott Washington: amerikai kézbe kerülhetnek a Lukoil külföldi eszközei

Öt, az ügyet ismerő forrás hétfőn a Reutersnek elmondta, hogy az amerikai olajipari óriás,
a Chevron több forgatókönyvet is tanulmányoz a szankciók alatt álló orosz Lukoil külföldi eszközeinek felvásárlására.
Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten felhatalmazta a potenciális vevőket, hogy a Lukoillal tárgyaljanak ezekről az eszközökről. A legalább 20 milliárd dollárra értékelt portfólióért a Chevron a Carlyle-lal és más szereplőkkel versenyezne.
Az Egyesült Államok a múlt hónapban szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Lukoillal és a Rosznyeftyvel szemben. A lépés Donald Trump elnök adminisztrációjának erőfeszítéseihez tartozik, amelyek célja, hogy Moszkvát ukrajnai béketárgyalásokra ösztönözzék.
A források szerint
a Chevron elsősorban azokra a Lukoil-eszközökre fókuszálna, ahol a két cég tevékenysége átfedésben van, nem pedig a teljes portfólióra.
Az informátorok név nélkül nyilatkoztak, és hozzátették, hogy a Chevron érdeklődését eddig nem hozták nyilvánosságra. A Chevron közölte, hogy működése során betart minden alkalmazandó jogszabályt és előírást, kereskedelmi ügyeiről pedig nem kommentál.
A Lukoil belföldi és külföldi termelése együtt a globális kőolaj-kitermelés mintegy 2%-át adja, nemzetközi eszközei pedig a világ olajtermelésének körülbelül 0,5%-át állítják elő. A vállalat közlése szerint ezekre a külföldi eszközökre vevőt keres; 2024-es jelentései alapján értékük nagyjából 22 milliárd dollár.
A múlt héten a Reuters forrásai azt is jelezték, hogy az amerikai Carlyle magántőke-társaság szintén vizsgálja a Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlását.
A Lukoil három finomítót üzemeltet Európában, részesedései vannak kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki, mexikói, ghánai, egyiptomi és nigériai olajmezőkben, és világszerte – így az Egyesült Államokban is – több száz kiskereskedelmi töltőállomást működtet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
