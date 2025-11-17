Robbanásveszély a Dunán a tankerhajót ért súlyos támadás miatt: újabb települést evakuáltak Magyarország szomszédjában

Ukrán tisztségviselők szerint
egy drón találta el Izmajil kikötőjében a török zászló alatt hajózó tankert, amely ennek következtében kigyulladt.
Az Orinda nevű hajóból éppen akkor szivattyúzták ki a gázt. A 16 fős legénységet sértetlenül evakuálni tudták - számolt be az MTI.
Mint azt a Portfolio is hírül adta, a román hatóságok hétfőn 15 embert telepítettek ki a romániai Plauru helységből a Dunán lévő hajó lángba borulása után.
A Maszol most arról számolt be: a katasztrófavédelem szerint
nem elég Plaurut kiüríteni, a szomszédban fekvő Ceatolchioi (Csatalköj) lakói szintén el kell hagyják otthonaikat.
A tulceai (tulcsai) önkormányzat biztosít tetőt a fejük fölé, amíg el nem múlik a robbanásveszély.
A tulceai katasztrófavédelem vezetője, Raed Arafat a Digi24 csatornának azt nyilatkozta, állandó kapcsolatban állnak az ukrán hatóságokkal. Ha a cseppfolyósított fölgázzal megrakott hajó felrobbanna,
becslések szerint mintegy 4,5-5 kilométeres lenne a hatósugara.
Az orosz dróntamás miatt lángra kapott tanker 500 méterre fekszik Plaurutól.
A területi katasztrófavédelem főfelügyelője, Daniel Petrov arról beszélt, hogy
Ceatalchioi lakosainak egy része már távozott a faluból, de az idősebbek nem akarják elhagyni az otthonaikat.
A Maszol az Agerpressre hivatkozva azt írta, a településről evakuáltak közül többen arról számoltak be, hogy a Duna túloldaláról hallatszódó robbanások miatt nem tudtak aludni az éjjel, de a kimenekítésre nem számítottak. Egyikük azt nyilatkozta, hogy a levegőben sűrű füst terjedt, ami behatolt a lakásokba is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
