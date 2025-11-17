Korrupciós botrány Ukrajnában: megbuktatnák és elűznék Zelenszkij egész kormányát

Ma a különböző frakciók képviselőinek lehetőségük van egy történelmi lépésre: felszámolni a országot tönkretétellel fenyegető zűrzavart, és visszaadni az ukránoknak az igazságosságba vetett hitüket. Éppen ezért az Európai Szolidaritás kezdeményezi a kabinet lemondatását

- idézi az Interfax Ukrajina hírportál a Porosenko ellenzéki pártjának honlapján megjelent közleményt.

Porosenko szerint "az orosz megszállás és ebből következően a választások megtartásának ellehetetlenülése, valamint a demokratikus keretek romlásának veszélye miatt" az ukrán parlamentnek vissza kell szereznie az ellenőrzést a végrehajtó hatalom felett.

A kompromittálódott kormánynak le kell mondania, és a parlamentben létre kell jönnie egy olyan koalíciós kormánynak, amely nem a személyes lojalitás vagy a politikai hovatartozás, hanem a szakértelem, a hazafiság és a felelősségvállalás alapján működik. Egy olyan kormányt, amely képes szembenézni az állam előtt álló feladatokkal

- húzta alá a legnagyobb ukrán ellenzéki párt vezetője. Porosenko kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a teljes kormány lemondása "a minimálisan szükséges lépés, amely bizonyítaná, hogy az állam képes a megújulásra".

A befolyásos üzleti oligarchaként számon tartott politikus felhívásához csatlakozott a Holosz nevű ellenzéki párt frakciója. Az indítványnak azonban vajmi kevés esélye van a sikerre, ha ahhoz nem csatlakoznak további pártok, illetve csoportosulások a kijevi parlamentben:

Az Európai Szolidaritásnak és a Holosznak együtt mindössze 45 képviselője van,

egy sikeres bizalmatlansági indítványhoz azonban legalább 226 szavazatra volna szükség a 450 fős Verhovna Radában. A Zelenszkij-féle Nép Szolgája önmagában 231 mandátummal rendelkezik.

Zelenszkij 2019-ben a szavazatok 73%-ával győzte le a második ciklusért folyamodó Porosenkót az ukrán elnökválasztás második fordulójában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images