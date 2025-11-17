Lecsapott a Déli Lándzsa: esélye sem volt a drogcsempészeknek

A Pentagon jelentése szerint a támadásban három ember életét vesztette.
A hírszerzés megerősítette, hogy a hajó illegális kábítószer-csempészetben vett részt, egy ismert kábítószer-kereskedelmi útvonalon haladt át, és kábítószert szállított
– írta az amerikai haderő Déli Parancsnoksága, hozzátéve, hogy a csapást nemzetközi vizeken hajtotta végre a Déli Lándzsa közös műveleti csoport.
Commenters on Telegram claim the fiercely burning Venezuelan boat struck by the US military is not a cocaine runner, but a gasoline smuggler.Cocaine burns only reluctantly, and gas in Venezuela is very cheap and routinely smuggled to all the neighboring countries and islands. https://t.co/DOjVpqkIoL pic.twitter.com/jsPzyOnXbw https://t.co/DOjVpqkIoL— Roy (@GrandpaRoy2) November 16, 2025
Ez szeptember eleje óta már a 21. csapás volt állítólagos drogcsempész hajók ellen amerikai részről az úgynevezett Déli Lándzsa hadművelet keretében. A támadásoknak már több mint 80 halálos áldozata van.
Demokrata képviselők és jogvédő csoportok kétségbe vonják, hogy Washingtonnak van-e joga ilyen támadásokat elrendelni.
Vasárnap Marco Rubio külügyminiszter terrorista szervezetnek nyilvánította a Cartel de los Soles drogkartellt.
Washington szerint a kartell segíti a Tren de Aragua drogcsempész szervezetet, hogy narkotikumokat küldjön az Egyesült Államokba.
A Trump-kormányzat szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök vezeti a Cartel de Los Solest, amit ő tagad. A Pentagon hadihajókat, vadászgépeket, egy atom-tengeralattjárót és egy repülőgéphordozó anyahajót telepített a Karib-tengerre, miközben amerikai tisztviselők fontolgatják, hogy katonai lépéseket tesznek a Maduro-kormány ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok
Nem a nyílt piacon zajlik a tranzakció.
Díjat kapott Oroszországban a világ legsötétebb diktatúrájának vezére - Elfeledett kitüntetést poroltak le
Ötven évvel ezelőtt még biztos nagy dolognak számított volna.
Amerikai sztárpolitikus jelent meg az ukrán hadiipari vállalat mögött - Csak lehet, hogy rosszkor
Itt is előkerültek a korrupciós ügyek.
„Ott vagyunk már?” – Megint döntés előtt áll az MNB
Kedden ül össze a Monetáris Tanács.
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa
Nagyon komoly ingadozásokra.
Átírt adatok nyomában – így változtatta meg a KSH a szegénységről alkotott képünket
Sokkal több gyerekes háztartás él rosszul, mint gondoltuk.
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről
Teherán ragaszkodik hozzá, hogy a programjuk békés célokat szolgál.
Tényleg nem viccel Trump: behajózott a Karib-tengerre a USS Gerald R. Ford, új háború előhírnöke lehet
A venezuelai rezsim megbuktatása a cél?
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.