Lecsapott a Déli Lándzsa: esélye sem volt a drogcsempészeknek

A Pentagon jelentése szerint a támadásban három ember életét vesztette.

A hírszerzés megerősítette, hogy a hajó illegális kábítószer-csempészetben vett részt, egy ismert kábítószer-kereskedelmi útvonalon haladt át, és kábítószert szállított

– írta az amerikai haderő Déli Parancsnoksága, hozzátéve, hogy a csapást nemzetközi vizeken hajtotta végre a Déli Lándzsa közös műveleti csoport.

Ez szeptember eleje óta már a 21. csapás volt állítólagos drogcsempész hajók ellen amerikai részről az úgynevezett Déli Lándzsa hadművelet keretében. A támadásoknak már több mint 80 halálos áldozata van.

Demokrata képviselők és jogvédő csoportok kétségbe vonják, hogy Washingtonnak van-e joga ilyen támadásokat elrendelni.

Vasárnap Marco Rubio külügyminiszter terrorista szervezetnek nyilvánította a Cartel de los Soles drogkartellt.

Washington szerint a kartell segíti a Tren de Aragua drogcsempész szervezetet, hogy narkotikumokat küldjön az Egyesült Államokba.

A Trump-kormányzat szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök vezeti a Cartel de Los Solest, amit ő tagad. A Pentagon hadihajókat, vadászgépeket, egy atom-tengeralattjárót és egy repülőgéphordozó anyahajót telepített a Karib-tengerre, miközben amerikai tisztviselők fontolgatják, hogy katonai lépéseket tesznek a Maduro-kormány ellen.

