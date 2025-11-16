Tényleg nem viccel Trump: behajózott a Karib-tengerre a USS Gerald R. Ford, új háború előhírnöke lehet

Donald Trump amerikai elnök parancsára az amerikai erők a Karib-tengeren már hetek óta folytatják drogcsempészet-ellenes műveleteiket: eddig 20 csapásban legalább 80 ember vesztette életét.

A műveletek végső célpontja azonban Nicolás Maduro venezuelai diktátor rezsimje lehet, és már hetek óta téma, hogy Trumpnak szándékában állhat megdönteni a radikális baloldali diktátor uralmát.

A USS Gerald R. Ford repülőgéphordozó anyahajót több hadihajó kísérte, mikor vasárnap reggel áthaladt az Anegada-szoroson a Brit Virgin-szigeteknél. A repülőgéphordozók általában nem egyedül hajóznak a tengeren, hanem úgynevezett csapásmérő csoportot (strike group) alkotnak más hajókkal együtt.

Paul Lanzilotta ellentengernagy, a csapásmérő csoport parancsnoka azt mondta, hogy a csoport megerősíti az amerikai hadihajók már így is nagy létszámú haderejét, hogy

megvédje országunk biztonságát és jólétét a kábítószer-terrorizmussal szemben a nyugati féltekén.

Alvin Holsey tengernagy, a Karib-térséget és Latin-Amerikát felügyelő parancsnok egy nyilatkozatban azt mondta,

az amerikai erők készen állnak a térségünk destabilizálására törekvő transznacionális fenyegetések elleni küzdelemre.

