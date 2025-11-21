Katonai szakértő: a második világháború óta nem látott válság fenyegeti a transzatlanti térséget

Nem finomkodott a szakértő, amikor a 28 pontos dokumentum került szóba. Szerinte a tervezet egyértelműen azt jelenti, hogy „Ukrajna az étlapra került”. Hozzátette, szerinte ez amatőr, azon túl, hogy politikailag felháborító, alapvetően egy megadási dokumentum”.
Oroszország semmit sem adott, és nem változtatott a háború kezdeti napjaihoz képest a követelésein
– jegyezte meg.
Azt is kiemelte, hogy szerinte mindez azt jelenti, hogy Ukrajnának „mindent fel kell adnia”, meg hogy az ország „csökkenti a szuverenitását. Szerinte az európaiak megpróbálnak majd diplomáciai lépéseket tenni, hogy azzal eredményeket érjenek el a terv átírásával kapcsolatban, hogy ezzel Kijevnek kedvezzenek.
Clarke a konkrét konfliktuson is túlmutató üzenetnek tekinti a benyújtott tervet Washingtontól:
Az Egyesült Államok ebben a dokumentumban úgy beszél, mintha nem lenne a NATO része, hogy amikor az Egyesült Államok, mint alapító tag, a NATO-ról beszél, akkor az európaiakra gondol
– fejti ki.
Szerinte ezzel Moszkva lényegében eléri azt a célját, amit a háború előtt kitűzött maga elé: növelni a befolyását, és megszerezni kelet-európai területeket. Amennyiben megkötik ezekkel a feltételekkel a békét, akkor a NATO befolyása is visszaszorul. Az, hogy mindezt az Egyesült Államok dolgozta ki, az egyértelműen azt jelzi szerinte, hogy a nyugati nagyhatalom magára hagyja az európaiakat.
Lehet, hogy mindez elhalványul. De papíron ez a legnagyobb válság a transzatlanti kapcsolatokban 1949 óta
– zárta mondanivalóját.
Címlapkép forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images
