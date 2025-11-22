Borsot törtek a G20 tanácskozásán Trump orra alá: nyilatkozatba foglalták az elnök által utált fogalmat

A nyilatkozat szövege végleges, annak tartalmáról már nem folyik több tárgyalás - mondta el a találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök szóvivője újságírók előtt a kétnapos találkozó első napján. Hozzátette: egész évben egyeztettek a nyilatkozat elfogadása érdekében, és az utóbbi egy hét munkája különösen intenzív volt.
Ramaphosa a tanácskozás megnyitóján jelezte, hogy "elsöprő konszenzus és egyetértés" alakult ki azzal kapcsolatban, hogy rögtön az értekezlet elején fogadják el a nyilatkozatot.
"Nem hagyhatjuk, hogy bármi is kisebbítse a G20-csoport első afrikai elnökségének értékét, formátumát és hatását" - mondta.
A nyilatkozat olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket Washington korábban élesen ellenzett: egyebek mellett hangsúlyozzák benne a klímaváltozás súlyosságát, illetve annak szükségességét, hogy a világ minél hatékonyabban alkalmazkodjon a változásokhoz, méltatják a megújuló energiaforrások használatának fokozására kitűzött ambiciózus célokat, és felhívják a figyelmet arra, milyen nehézségeket okoz a szegény országok adósságszolgálata.
Az éghajlatváltozás említésével a résztvevők nem vették figyelembe Donald Trump amerikai elnök véleményét, aki többször is kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy tudományos konszenzus állna fenn azt illetően, hogy a klímaváltozás valóban az emberi tevékenység következménye lenne.
Amerikai tisztségviselők korábban jelezték: Washington ellenzi, hogy a G20-csúcs nyilatkozatában megemlítsék az éghajlatváltozást.
Donald Trump amerikai, valamint Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök egyaránt lemondták részvételüket az afrikai kontinensen első ízben megrendezett G20-csúcson. Mexikó és Argentína vezetői sem vesznek részt az eseményen.
Trump kormánya teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.
Ronald Lamola dél-afrikai külügyminiszter a SABC dél-afrikai műsorszolgáltatónak nyilatkozva azt mondta: a multilaterális együttműködést nem béníthatja meg az a körülmény, hogy egyes meghívottak mégsem jelentek meg.
Ez a G20-tanácskozás nem az Egyesült Államokról szól, hanem a csoport valamennyi 21 tagjáról. Mindannyian a G20 egyenrangú tagjai vagyunk. Azok, akik itt most döntést hoztak, úgy határoztak, hogy a világnak ebbe az irányba kell mennie
- fogalmazott a külügyminiszter.
A G20-csoport következő csúcstalálkozóját jövőre az Egyesült Államokban tartják, és a tagországok között rotálódó elnökséget most kellene átvennie Washingtonnak. Ramaphosa jelezte: "egy üres széknek" kell majd átadnia az elnökséget.
"A dél-afrikai elnök nem fogja egy alacsony rangú nagykövetségi tisztségviselőnek átadni a soros elnökséget, azzal megsértenék a protokollt" - mondta Vincent Magwenya elnöki szóvivő, utalva arra, hogy Dél-Afrika elfogadhatatlannak tartja az Egyesült Államok azon ajánlatát, hogy az ügyvivő amerikai nagykövet vehetné át az elnökséget a ceremónián.
